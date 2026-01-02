Alexis Sánchez, ofrecido en Brasil: el salario que pide el chileno para dejar Europa

El '10' del Sevilla firmó un solo año de contrato tras llegar libre en verano y desde el 1 de enero puede negociar su futuro; desde Brasil aseguran que ya ha habido un ofrecimiento a Corinthians e Inter de Porto Alegre

Alexis Sánchez es uno de los cinco jugadores de la actual plantilla del Sevilla Fútbol Club que finaliza contrato el próximo 30 de junio, por lo que a partir de este mismo 1 de enero ya pueden negociar y firmar libremente un futuro contrato a partir del próximo 1 de julio con el club que deseen. Junto al chileno, hombres como César Azpilicueta, Orjan Nyland, Nemanja Gudelj y Adnan Januzaj, además de los cedidos Odysseas Vlachodimos y Batista Mendy, así como el canterano Manu Bueno, sin dorsal del primer equipo pero siendo jugador de Matías Almeyda de facto.

Por lo tanto, no es de extrañar que ya se empiece a rumorear con el futuro de algunos de ellos sobre todo teniendo en cuenta que el futuro deportivo en Nervión está marcado por la incertidumbre. Habrá que ver si Antonio Cordón decide apostar por la renovación de algunos de ellos pero no parece que vaya a ser así, o como mucho, habrá que ver el caso de Azpilicueta, un futbolista que ha rendido a un buen nivel pero al que las lesiones no le están permitiendo participar con regularidad.

Así, como decimos, ya empiezan a llegar cantos de sirena concretamente desde Brasil, donde aseguran que el Internacional de Porto Alegre ha recibido el ofrecimiento del chileno Alexis Sánchez. Es el medio RTI Esporte quien desvela dicha información, metiendo en la ecuación también a otro equipo grande del fútbol brasileño como es el Corinthians. Pese a todo, no parece que sea un ofrecimiento para este mes de enero sino más bien con miras al próximo verano cuando el chileno quedaría libre del año que firmó tras rescindir con el Udinese.

Incluso han trascendido las supuestas cifras que pediría el todavía jugador sevillista para su aventura en el fútbol brasileño, siendo estas de en torno a los 530.000 reales mensuales, al cambio unos 83.000 euros. Pese a lidiar con una lesión y algunas molestias, Alexis ha disputado un total de 14 partidos (12 en LaLiga y dos en la Copa), en los que ha firmado dos goles y una asistencia.

El futuro del resto de jugadores que acaban contrato, bastante claro

En cuanto al resto de futbolistas que finalizan su contrato el próximo 30 de junio, todo hace pensar que si algunos de ellos no salen en este mercado de enero en caso de llegar una oferta que les convenza, lo harán el próximo 1 de julio en calidad de agentes libres. Adnan Januzaj acaba su contrato de cuatro temporadas tras uno de los fichajes más nefastos del historial de Monchi, aunque este verano aceptó rebajar su alta ficha a cambiar de quedarse en el primer equipo. Saldrá cuando llegue el 30 de junio.

La misma puerta cogerá Gudelj tras siete años en Nervión y dos Europa Leagues. Su actual salario no encaja con la realidad económica del club y deportivamente está más que amortizado. Azpilicueta llegó como Alexis, libre y firmó por un año. Cuando está en el campo se nota que la defensa es mucho más fiable y seguro, pero la cuestión es que solo ha podido estar en nueve partidos por diversas molestias musculares. Todo dependerá de cómo acabe la temporada y sus sensaciones.

Renovación de la portería

Nyland también acaba contrato y este año ha vuelto al banquillo, su hábitat natural antes de recalar en Nervión. El Mundial con Noruega puede hacer que haga las maletas en enero si llega algo satisfactorio, si no lo hará en julio, ya que Antonio Cordón pretende renovar una portería que ha comenzado ya con la salida de Álvaro Ferllo, y que seguiría con la ansiada pero complicada continuidad de Vlachodimos, que ha convencido en su préstamo y además el meta griego estaría encantado de continuar. Sin embargo, su cesión no incluye opción de compra y tocará sentarse de nuevo con el Newcastle, que pagó 23 millones hace año y medio y querrá recuperar buena parte de esa inversión.