Almeyda confirma el nuevo rol de Carmona en el Sevilla

El visueño, lastrado por su descenso de nivel y actuación ante el Girona, ha vuelto a quedarse fuera del once por segundo partido consecutivo para repetir con el experimento en el carril diestro,

La alineación de Almeyda para el choque contra el Rayo Vallecano ha ratificado que la decisión tomada contra el Alavés no fue flor de un día y fruto del 'calentón' por lo ocurrido ante el Girona.

Y es que el técnico, que no se puede sentar en el banquillo por su sanción de siete partidos, ha repetido el experimento de la jornada anterior con la salvedad de Juanlu, utilizado como interior, pues está sancionado por su expulsión con los babazorros.

Almeyda sacrifica de nuevo a Carmona

En este sentido, ha vuelto a colocar a Azpilicueta en el flanco derecho de la defensa de cinco para mantener en el eje a Nianzou, Gudelj y Kike Salas, por lo que ha sacrificado por segundo partido consecutivo a José Ángel Carmona.

El míster, pese a que Azpilicueta tuvo que abandonar el césped antes de tiempo por una conmoción, ha preferido mantener al navarro en la diestra antes de devolver a su puesto al visueño, que por segunda vez seguida comenzará en el banquillo.

Es inevitable pensar que este cambio de rol se debe a un 'castigo' por el descenso del nivel del defensor, culminado por su actuación contra el Girona, en la que quedó claramente señalado y lo situó en el centro de las críticas.

Sus minutos contra el Alavés no mejoró su situación

De hecho, Almeyda decidió sentarlo con los babazorros, pero no para poner a Juanlu en su posición, sino a Azpilicueta, lo que aumentaba la sensación de castigo, y lo cierto es que Carmona no mejoró su situación cuando tuvo que entrar en el terreno de juego por el navarro en el minuto 55'.

No en vano, Carmona salió en la foto del único tanto del Alavés, pues ni siquiera incomodó saltando a su lado en el remate de cabeza de Toni Martínez que supuso el empate. Esta ausencia de redención dejaba en una encrucijada a Almeyda y más con la sanción de Juanlu y lo que ocurrió con Azpilicueta, pero al entrenador argentino, con múltiples frentes abiertos, no le ha temblado el pulso y ha ratificado el nuevo papel en la plantilla de Carmona.

De titular indiscutible a suplente

Hasta el Girona, el defensa era un intocable para el 'Pelado', que, al margen de emplearlo habitualmente en su demarcación, lo ha tenido como comodín para cubrir vacantes tanto en el carril zurdo antes de la irrupción de Oso como en el eje de la zaga debido a las continuas ausencias. Sin embargo, de un plumazo ha desaparecido de los planes del míster pese a que, a priori, Azpilicueta llegó en verano para ejercer de central.