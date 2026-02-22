Getafe - Sevilla: horario y dónde ver hoy en TV el partido de LaLiga

El Sevilla visita hoy al Getafe en su tercera final consecutiva con la obligación de romper su racha negativa para alejarse del descenso

El Sevilla afronta este domingo su tercera final consecutiva en su lucha por alejarse de los puestos de descenso tras empatar con Girona y Alavés. Y es que los nervionenses visitan el Coliseum para enfrentarse con otro rival directo como el Getafe y necesita el triunfo para dar un golpe en la mesa antes de enfilar un calendario más empinado.

En este sentido, el equipo de Almeyda solo dispone de una renta de dos puntos sobre el pozo después de encadenar tres encuentros sin ganar pese a haberse enfrentado a conjuntos de la zona baja de la clasificación.

Un partido al que llega tras la polémica de la expulsión de Almeyda que ha sacudido la actualidad sevillista esta semana y que impedirá al 'Pelado' estar en el banquillo del feudo azulón.

El Getafe, en una dinámica contraria a la sevillista

Enfrente tendrá a un Getafe en una dinámica completamente opuesta a la sevillista, pues encadena cuatro jornadas sin perder y dos triunfos consecutivos que le han permitido salir de abajo y abrir brecha con el descenso. De hecho, suma tres puntos más que el Sevilla y un triunfo el domingo lo catapultaría en la clasificación y lo alejaría del cuadro hispalense.

Cabe recordar que en la segundo jornada de esta temporada liguera el Getafe se impuso en el Ramón Sánchez-Pizjuán por 1-2 y en el Sevilla hay ganas de devolvérsela con un triunfo importantísimo para sus intereses.

Getafe-Sevilla: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta tarde al Getafe con el Sevilla, correspondiente a la jornada 25 del campeonato liguero, se disputará en el Coliseum este domingo 22 de febrero de 2026, a partir de las 14 :00 horas, por lo los nervionenses abren la jornada futbolística dominical..

Getafe-Sevilla: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido liguero que mide a azulones con blanquirrojos se podrá ver por plataforrma de pago más concretamente en DAZN, con la opción habitual de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Getafe-Sevilla: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de verlo por televisión, está la alternativa de seguir este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que suceda sobre el césped del Coliseum. La cobertura de ED continuará tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas sevillista.