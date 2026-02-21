Tarazona 2-0 Sevilla Atlético: Atropellado a balón parado

Dos faltas colgadas al área en las que Chechu Martínez cometió sendas infracciones previas a los remates letales condenan al filial franjirrojo a seguir en caída libre

Cuarta derrota consecutiva y séptima jornada sin ganar del Sevilla Atlético, hundido en la tabla del Grupo 2 de Primera RFEF y aferrado, como dice su entrenador, Luci Martín, a las catorce finales que le quedan para salvar la categoría. Empezando el próximo miércoles por el partido aplazado por el temporal ante un FC Cartagena que marca la frontera con la salvación con once puntos más que los nervionenses y a las puertas del derbi chico. Esta vez, el cuadro franjirrojo sucumbió en su visita a la SD Tarazona, práctica para ajusticiar al filial poco antes del descanso y justo al volver de los vestuarios para sentenciar y pertrecharse con una línea de cinco atrás.

Pese a que no arrancaron mal los visitantes, conteniendo bien a su anfitrión incluso tras el obligado cambio por lesión de Sergio Martínez, los rojiazules aprovecharían a nueve del intermedio una acción a balón parado para ponerse por delante: botó una falta lateral Agüero y Delmás terminó empujando el balón a la red en el segundo palo tras un choque entre Chechu Martínez y Alberto Flores que el meta fontaniego reclamó como falta. No hubo suerte con la revisión, por lo que todo quedaba pendiente para la segunda mitad, que no pudo arrancar peor para los intereses sevillistas.

De esta forma, el propio Delmás botaba una nueva falta que se paseaba por el área sin que nadie acertara a despejar, recogiendo el balón Trilles en el segundo palo para cruzar al palo contrario. La jugada, como todas las que acaban en tanto, se revisó en el monitor durante más de tres minutos, si bien Velasco Arbaiza determinó que la posible falta en la frontal de Chechu Martínez sobre Iker Muñoz no influía en el 2-0, que se desarrolló varios metros más adelante. Tuvo Pedraza una gran ocasión para recortar el resultado, rematando un centro medido de Nico Guillén por encima de la portería local, como Busi a continuación. El árbitro tampoco vio penalti en una mano dentro del área local.

Ficha técnica del Tarazona - Sevilla Atlético de Primera RFEF

SD Tarazona: Amigo; Delmás, Andrés Borge, Trilles, Chechu Martínez, Nieto (Soto 67'); Alberto Vaquero (Juan Pablo 94'), Busi, Óscar Carrasco; Armero (Cubillas 78') y Agüero (Álvaro 78').

Sevilla Atlético: Alberto Flores; Valentino, Iker Muñoz, Robert Jalade, Sergio Martínez (David López 23') (Eric Alcaide 65'); Edu Altozano (Nico Guillén 65'), Lulo da Silva (Álex Costa 77'), Rivera; Bakary Sow (Isra Domínguez 46'), Pedraza y Manuel Ángel.

Árbitro: Velasco Arbaiza (vasco). Amonestó al local Trilles, así como a los visitantes Valentino y Álex Costa.

Goles: 1-0 (36') Delmás; 2-0 (48') Trilles.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 25ª del Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Estadio Municipal de Tarazona (Zaragoza).