Lista de 23 de Almeyda ante el Getafe, con dos bajas y una novedad esperada

Juanlu y Joan Jordán se caen por sanción, mientras que Januzaj llega a tiempo para ofrecer soluciones arriba al preparador argentino en el Coliseuma

El máximo responsable técnico del Sevilla FC ha ofrecido en la tarde de este sábado la convocatoria de 23 jugadores para la visita dominical (14:00 horas) al Getafe CF en un Coliseum en obras. Las únicas novedades para Matías Almeyda, más allá de que Rafa Romero sustituye a Alberto Flores por la importancia de que el fontaniego defendiera la meta del filial en Tarazona este 21-F, radican en las bajas por sanción de Juanlu Sánchez y Joan Jordán (éste cumplirá el primero de los dos partidos que le cayeron por la expulsión ante el Deportivo Alavés), mientras que Adnan Januzaj, ya recuperado de sus molestias musculares, llega a tiempo.

El carrilero quinteño volverá para El Gran Derbi, que se pierden tanto el mediocentro catalán (que vio la roja mientras calentaba en la banda) como el propio míster de Azul, castigado con siete encuentros de suspensión ratificados por el Comité de Apelación a la espera de que el TAD y/o la justicia ordinaria se pronuncien, con la Primera división cerrando filas. Además, están apercibidos José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Lucien Agoumé, quienes, de ver una amarilla más (la quinta para todos menos el visueño y el franco-camerunés, que sería la décima) ante los azulones, faltarían contra el eterno rival el domingo 1 de marzo desde las 18:30 horas.

En cuanto a la enfermería, ninguna novedad aparte del restablecimiento de Adnan Januzaj. De hecho, será prácticamente imposible que Rubén Vargas, Joaquín Martínez 'Oso' y Andrés Castrín puedan siquiera formar entre los citados contra el Real Betis, aunque varios de ellos lo intentarán sobre la bocina. En cuanto a Marcao Teixeira, no se le espera ya hasta el verano, pues, aparte de que su dolencia en el pie es bastante complicada, se utilizó su baja de larga duración para inscribir, gracias a la gran parte del salario que permite reutilizar LaLiga, a Neal Maupay.

La convocatoria oficial de 23 jugadores del Sevilla para el Coliseum de Getafe

Los 23 alistados para el desplazamiento a tierras madrileñas son los siguientes: los porteros Odysseas Vlachodimos, Örjan Nyland y Rafa Romero; los defensas José Ángel Carmona, Kike Salas, César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Fábio Cardoso, Federico Gattoni y Gabriel Suazo; los centrocampistas Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow, Manu Bueno, 'Peque' Fernández, Adnan Januzaj, Chidera Ejuke y Miguel Sierra; así como los delanteros Alexis Sánchez, Isaac Romero, Neal Maupay y Akor Adams.