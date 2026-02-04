Athenea del Castillo, elegida 'Mejor jugadora' de enero en la Liga F

La Liga F Moeve ha reconocido a Athenea del Castillo como la 'Mejor jugadora del mes' de enero. La futbolista del Real Madrid CF se impuso en una votación abierta al público tras un mes decisivo en el que su impacto goleador, su capacidad para generar juego y su regularidad la convirtieron en una de las grandes protagonistas del campeonato

El premio a Athenea del Castillo no es fruto de una acción aislada, sino de un mes en el que su rendimiento fue constante y determinante para el Real Madrid. Durante enero, la extremo disputó 237 minutos repartidos en tres partidos de Liga, firmando dos goles y una asistencia, números a los que añadió un tanto más en las semifinales de la Supercopa de España.

Su actuación más destacada llegó ante el Levante UD, rival al que castigó con dos goles que marcaron diferencias en un partido clave. Más allá de las cifras, Athenea volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos importantes, asumir responsabilidad ofensiva y desatascar encuentros desde el desequilibrio y la verticalidad.

Regularidad, cifras y liderazgo ofensivo

El reconocimiento como mejor jugadora del mes encaja con una temporada muy sólida de la futbolista cántabra. En lo que va de curso, Athenea acumula 1.163 minutos en Liga F Moeve, con cuatro goles y seis asistencias, lo que la convierte en la máxima asistente del Real Madrid en el campeonato.

Su influencia va más allá del último pase. Es una de las jugadoras que más situaciones de peligro genera desde banda, estira defensas rivales y aporta soluciones tanto en transiciones rápidas como en ataques posicionales. Su crecimiento competitivo la ha consolidado como una pieza clave en el esquema blanco y como una referencia ofensiva dentro del vestuario.

Una votación con competencia de alto nivel

La elección de Athenea llegó tras imponerse a una lista de candidatas de gran nivel, lo que realza aún más el valor del premio. Junto a ella estaban nominadas Paula Fernández (Real Sociedad), Érika González (Levante UD), Ariadna Mingueza (Granada CF), Sydney Schertenleib (FC Barcelona), Anna Torrodà (RCD Espanyol) y Elba Vergés (Costa Adeje Tenerife).

El hecho de imponerse en una terna tan diversa y competitiva confirma que su rendimiento no solo fue destacado dentro de su equipo, sino también a escala global en la competición, para una de las grandes apuestas de futuro en la Selección española femenina.

La gran apuesta por el fútbol femenino

El galardón forma parte de la iniciativa impulsada por EA Sports, que desde la pasada temporada convirtió a la Liga F en el primer campeonato femenino en estrenar el premio mensual a la mejor jugadora, siguiendo el modelo de grandes ligas masculinas como LaLiga, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga o la Ligue 1.

Además del reconocimiento simbólico, la distinción conlleva la entrega de un trofeo ante su afición en el próximo partido de Liga, reforzando la visibilidad del fútbol femenino y generando referentes reconocibles para nuevas generaciones de aficionadas y aficionados.

Un premio que confirma su momento

Con esta elección, Athenea del Castillo se une a Luany (septiembre), Edna Imade (octubre), Claudia Pina (noviembre) y Ewa Pajor (diciembre), ganadoras anteriores del premio en la presente temporada. Un listado que refleja el alto nivel competitivo de la Liga F Moeve y sitúa a la atacante del Real Madrid entre las futbolistas más influyentes del curso.

Enero deja así un nombre propio en el campeonato. Athenea no solo suma cifras, sino que consolida una trayectoria de crecimiento que la confirma como una de las jugadoras más determinantes del fútbol femenino español en la actualidad.