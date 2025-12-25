Las nominadas a la ‘Mejor jugadora del mes’ de diciembre en la Liga F

De entre siete jugadoras, Ewa Pajor y Eva Navarro lideran las nominaciones al premio a la ‘Mejor jugadora del mes’ de diciembre en la Liga F Moeve. Los aficionados podrán votar desde el 24 hasta el 28 de diciembre, y el nombre de la ganadora se conocerá el 12 de enero, recibiendo el galardón antes de un partido ante su afición

La temporada 2025/26 de la Liga F continúa consolidándose como referente en el fútbol femenino mundial, y la elección de la ‘Mejor jugadora del mes’ es uno de sus atractivos más esperados. En el último mes del año, la lucha por este galardón ya tiene protagonistas destacadas: Ewa Pajor, del Barcelona, y Eva Navarro, del Real Madrid, encabezan la lista de nominadas a mejor jugadora de diciembre, acompañadas por otras cinco futbolistas que han brillado durante estas semanas.

El mes de diciembre ha dejado actuaciones notables en toda la liga. Ewa Pajor ha firmado dos goles decisivos para el Barcelona, mientras que Eva Navarro también ha destacado en los partidos disputados por el Real Madrid. Rosa Márquez, del Sevilla, anotó un gol, mientras que Ainhoa Marín, del Deportivo Abanca, y Malou Marcetto, del Madrid CFF, registraron dos tantos cada una. Daniela Agote, del Athletic Club, se corona como la máxima goleadora con tres dianas, y Carla Andrés, del Eibar, anotó uno, completando así la lista de siete jugadoras nominadas.

La lista con las siete futbolistas que optan a ser la ‘Mejor jugadora del mes’ de diciembre

FC Barcelona: Ewa Pajor

Real Madrid CF: Eva Navarro

Sevilla FC: Rosa Márquez

Deportivo Abanca: Ainhoa Marín

Madrid CFF: Malou Marcetto

SD Eibar: Carla Andrés

Athletic Club: Daniela Agote

Un premio que se consolida entre el público

Este premio, instaurado la temporada pasada por EA Sports en la Liga F, convirtió a la competición femenina española en pionera al unirse a otras cinco ligas masculinas que ya contaban con este galardón: LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Las ganadoras anteriores han sido Luany, del Atlético de Madrid, en septiembre, Edna Imade, de la Real Sociedad, en octubre y Claudia Pina del Barcelona, en noviembre, marcando el inicio de una tradición que busca reconocer el talento y la regularidad de las futbolistas en la élite española.

Los aficionados podrán votar a su jugadora favorita desde el miércoles 24 de diciembre hasta el domingo 28. La votación se realizará a través de los canales oficiales de EA SPORTS y Liga F, asegurando que la comunidad de seguidores participe activamente en la elección de la mejor jugadora. Una vez finalizada la votación, el nombre de la ganadora se dará a conocer el lunes 12 de enero, y la futbolista elegida recibirá el galardón en los prolegómenos de un partido de su equipo en liga, un reconocimiento público para realzar su impacto en el equipo y la competición.