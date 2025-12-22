Los equipos clasificados a los cuartos de final en la Copa de la Reina con un cartel de máximo nivel

La Copa de la Reina ya conoce a sus ocho aspirantes al título tras completarse una ronda de octavos marcada por goleadas, eliminatorias ajustadas y alguna dosis de épica. Los cuartos se disputarán a partido único a comienzos de febrero, con un sorteo previo que decidirá los emparejamientos

La Copa de la Reina entra en su fase decisiva. Con la victoria del FC Barcelona ante el Deportivo Alavés Gloriosas por 1-6, el torneo ya tiene configurado el cuadro completo de cuartos de final, una ronda que reunirá a ocho equipos de alto nivel y que se disputará a partido único durante la primera semana de febrero. Antes, a mediados de enero, se celebrará el sorteo que determinará los cruces.

Será la última eliminatoria a partido único antes de unas semifinales que se jugarán a ida y vuelta. La gran final, prevista para el 16 de mayo, espera ya a las dos supervivientes de un camino que, visto el nivel de los clasificados, promete máxima exigencia desde el primer cruce.

Los favoritos cumplen y el ‘top 8’ se impone

El Athletic Club fue el primero en sellar su billete a cuartos. Las bilbaínas no dieron opción al CE Europa, uno de los conjuntos de Primera RFEF que seguían en competición, y resolvieron la eliminatoria el pasado viernes con un autoritario 0-3. Un resultado acorde a la lógica y al momento competitivo del equipo rojiblanco.

Ya el sábado, el duelo más equilibrado enfrentó a Sevilla FC y Costa Adeje Tenerife. En el Estadio Jesús Navas se vivió un partido intenso que cayó del lado del conjunto tinerfeño, quinto clasificado en la Liga F, tras una remontada que dejó un 1-2 definitivo, ante un Sevilla que plantó cara hasta el final. A la misma hora, el Espanyol se medía al Real Madrid en un cruce de mayor desigualdad que se reflejó en el marcador, 0-4, con Linda Caicedo como gran protagonista gracias a un doblete de gran calidad.

También el sábado avanzó el Levante Las Planas Badalona, que superó por la mínima al Granada, 1-0. El conjunto catalán, décimo en la liga, es la única excepción a un ‘top 8’ copero dominado por equipos situados en la parte alta de la clasificación de liga.

El Barça arrasa y el Atlético sobrevive desde los once metros

La jornada dominical terminó de completar el cuadro. El Madrid CFF superó al SD Eibar en un encuentro más ajustado de lo esperado, 3-2, mientras que la Real Sociedad firmó una actuación muy sólida en Riazor para imponerse al Deportivo Abanca por 1-4. Edna Imade fue decisiva con un doblete que encarriló el pase del conjunto donostiarra.

El vigente campeón, el FC Barcelona, no falló. Pese a un once condicionado por las bajas, el equipo azulgrana fue superior al Deportivo Alavés Gloriosas y sentenció la eliminatoria con una goleada, 1-6. Tras un primer tiempo controlado, el Barça aceleró tras el descanso y mostró su profundidad de plantilla, con goles repartidos y el estreno goleador de Clara Serrajordi con el primer equipo.

Mucho más sufrimiento vivió el Atlético de Madrid. Las rojiblancas visitaban al Alhama ElPozo y, pese a adelantarse pronto, vieron cómo el conjunto murciano empataba en el minuto 95 tras una expulsión y un desafortunado gol en propia. La eliminatoria se resolvió en la tanda de penaltis, donde la guardameta Patricia Larqué fue decisiva con dos paradas que sellaron el pase colchonero.

Ocho aspirantes y un camino abierto hacia la final

Con estos resultados, los cuartos de final los disputarán FC Barcelona, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Madrid, Athletic Club, Costa Adeje Tenerife, Madrid CFF y Levante Las Planas Badalona. Ocho equipos con estilos y trayectorias distintas, pero con un objetivo común: alcanzar una final que se presenta como uno de los grandes eventos del fútbol femenino nacional.

El sorteo marcará la próxima gran eliminatoria, pero la Copa ya ha dejado claro que no hay margen para la relajación. A un solo partido, cualquier detalle puede decidir quién sigue soñando y quién se queda en el camino.