Sevilla 1-2 Tenerife: Se deja remontar en casa y dice adiós

Las de David Losada no pudieron imponer el factor campo y se despiden del torneo del K.O. en octavos víctimas del acierto y la pegada canarios

La andadura del Sevilla FC Femenino esta temporada en la Copa de la Reina terminó este sábado en los octavos de final, a partido único todavía y pese a contar a su favor con el factor campo, ya que el choque se disputó en el Estadio Jesús Navas. Además, las pupilas de David Losada se adelantaron a los nueve minutos por medio de Inma Gabarro, aunque el CD Tenerife fue capaz de remontar al poco de la reanudación y mantener una ventaja que le permite avanzar hasta los cuartos.

El arranque fue eléctrico y pleno de alternativas. No en vano, al tanto de la canterana blanquirroja respondieron tres minutos después las canarias, logrando Amani Kakounan la igualada. Un jarro de agua fría para las anfitrionas, que lo siguieron intentando sin suerte hasta el descanso, igual que las blanquiazules al contragolpe. A los dos minutos de la nueva fase, Paulina Gramaglia obraría el volteo en el electrónico, al tiempo que María Echezarreta 'Cheza' tuvo que emplearse a fondo en un par de llegadas más del cuadro foráneo que pudieron ampliar más a su favor un resultado que casi igualan sobre la bocina las sevillistas, mejoradas por los cambios, lo que habría supuesto una prórroga, aunque ya no habría más movimientos.

Ambos equipos han dado por concluido el año 2025, si bien para las tinerfeñas habrá una apasionante ronda de cuartos de la Copa de la Reina entre el 3 y el 5 de febrero de 2026 contra un rival por confirmar en el siguiente sorteo. En lo que la Liga F se refiere, las nervionenses retomarán la competición el 10 de enero próximo ante el Real Madrid, defendiendo su sexta plaza, con los mismos puntos (24) que el Costa Adeje, que es quinto, ambas a seis unidades de los puestos de previa de Champions League tras un gran final de año.

Ficha técnica del Sevilla-Tenerife de la Copa de la Reina

Sevilla FC: Cheza, Débora García (Andrea Álvarez 71'), Eva Llamas, Isa Álvarez, Esther Martín-Pozuelo (Milla Cortés 63'), Alicia (Wifi 84'), Iris Arnáiz (Alice Marques 84'), Rosa Márquez, Fatou Kanteh (Alba Cerrato 71'), Raquel e Inma Gabarro.

CD Tenerife: Nay Cáceres; Cinta Rodríguez, Paola HD (Castelló 72'), Ouzraoui (Iratxe 81'), Amani, Aleksandra, Natalia Ramos, Clau Blanco, Elba, Patri Gavira y Gramaglia.

Árbitra: Espinosa Ríos (madrileña). Amarillas a las visitantes Natalia Ramos, Ouzraoui y Clau Blanco.

Goles: 1-0 (9') Inma Gabarro; 1-1 (12') Amani; 1-2 (47') Gramaglia.

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Reina, disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ante 820 espectadores.