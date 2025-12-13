Sevilla 2-1 Alhama: El sueño continúa con una escalada imparable

El Sevilla prolonga su magnífica racha al imponerse por 2-1 al Alhama con goles de Chantal Hage y de Alba Cerrato, y escala hasta la quinta plaza

El Sevilla Femenino continúa imparable y hoy logró una nueva victoria para dar continuidad a una magnífica racha de seis partidos ligueros sin perder, con cuatro victorias y un empate, lo que le permite escalar en la tabla hasta la quinta posición.

De ese modo, las de David Losada se impusieron en la tarde de hoy al Alhama murciano por 2-1 con goles de Chanta Hagel y Alba Cerrato, que sentenció el choque después de que las visitantes lograran establecer el empate. Una victoria trabajada, pues el Alhama no se lo puso nada fácil.

De hecho, a las nervionenses les costó entrar en el partido y fueron las murcianas las que tomaron el mando en el arranque, disponiendo de las primeras ocasiones para marcar. Sin embargo, el Sevilla Féminas fue creciendo con los minutos y, en un alarde de máxima efectividad, acertó en su primer acercamiento con cierto peligro al área rival. Así las cosas, Chantal Hage estrenó su casillero como goleadora sevillista merced a un potente disparo desde la frontal en el minuto 19 de partido.

Este gol impulsó a las sevillistas y fue un duro golpe para el Alhama, que, además, a la media hora, se quedaba en inferioridad por la expulsión de Judith. Pudo abrir brecha entonces el equipo local con una ocasión clara de Inma Gabarro, pero se topó con la portera Sol y se llegó al descanso con 1-0.

En la reanudación, las murcianas, pese a jugar con 10, sorprendieron a las anfitrionas con un gol de Yiyi aprovechando un error en la marca de las nervionenses. Tras el tanto, las visitantes amenazaron con el segundo, pero el Sevilla Féminas reaccionó con un disparo de Rosa Márquez , preludio del tanto definitivo, obra de Alba Cerrato, que había entrado en el campo en el segundo, a pase de Inma Gabarro.

Ficha técnica:

Sevilla FC: Cheza; Alba López (Alice Marques, 78'), Eva Llamas, Isa Álvarez, Esther Martín-Pozuelo (Millaray Cortés, 68'); Iris Arnaiz (Julia Torres, min. 90+2'), Chantal Hagel (Alba Cerrato, 68'), Rosa Márquez; Fatou Kanteh (Wifi, 78'), Raquel e Inma Gabarro.

Alhama: Sol; Aitana, Carla, Judith, Astrid; Ana (Estefa, 86'), Encarni, Kuki (Mariana Díaz, 76'); Yiyi, Vega y Marta (Yanel Correa, 46').

Goles: 1-0: Chantal Hagel (min. 19'); 1-1: Yiyi (min. 50'); 2-1: Alba Cerrato (min. 71').

Árbitra: Elena Peláez Arnillas (comité castellano-leonés). Amonestó a las visitante Ana, Vega y expulsó a Judith, también por el cuadro murciano.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga F Moeve disputado en el Estadio Jesús Navas ante xx espectadores.