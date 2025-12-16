Aitana Bonmatí agranda su leyenda y conquista su tercer The Best

La centrocampista del FC Barcelona y la Selección española, Aitana Bonmatí, vuelve a coronarse como la mejor jugadora del mundo en los premios The Best de la FIFA, reafirmando su dominio en la élite del fútbol femenino tras ya haber conquistado el último Balón de Oro, en una gala con gran presencia española en el resto de premios femeninos

Aitana Bonmatí volvió a ser reconocida por la FIFA como la mejor futbolista del planeta. La jugadora del FC Barcelona y la Selección española sumó a su ya extraordinario palmarés su tercer premio The Best, el cual llega de forma consecutiva, imponiéndose en la votación final a Mariona Caldentey y Alexia Putellas, que completaron un podio íntegramente español y reflejo del enorme momento que atraviesa el fútbol femenino nacional.

La futbolista de Sant Pere de Ribes ya había conquistado este galardón en las ediciones de 2023 y 2024. En la primera, tras firmar un año histórico con el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con España y el triplete con el Barça, formado por Liga, Supercopa y Champions League. En la segunda, después de ganar la Nations League con la Selección y completar un póker inédito con el conjunto azulgrana, conformado por Liga, Copa, Supercopa y Champions League. Ahora, en una temporada en la que ha levantado de nuevo la Nations League, ha sido subcampeona de Europa con España y ha añadido otro triplete nacional con el Barça, Aitana vuelve a situarse en la cúspide del fútbol mundial.

Un premio con sabor a resiliencia

Este nuevo reconocimiento llega en un contexto especial para la centrocampista. Bonmatí no pudo estar presente en la Gala de la FIFA 2025, celebrada en Doha, debido a la lesión que la mantiene alejada de los terrenos de juego. La jugadora se encuentra en proceso de recuperación tras pasar por el quirófano para tratar una fractura en el peroné izquierdo sufrida en un entrenamiento con la Selección española, una baja que se prolongará alrededor de cinco meses y que complica sus opciones de revalidar el galardón el próximo año.

Aitana agradeció el premio desde el Camp Nou: “Gracias a las compañeras, entrenadores y aficionados que me han votado para poder ganar este premio. Es un gran honor para mí”, expresó la futbolista azulgrana en un mensaje cargado de emoción.

Dominio español en la gala y resto de premios femeninos

La gala de The Best volvió a dejar un claro acento español. Además del premio a Aitana, la FIFA incluyó a siete futbolistas españolas en el once ideal femenino del año: Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina, Mariona Caldentey y Alexia Putellas. Un reconocimiento colectivo que confirma el peso del Barça y la Selección española en el panorama internacional.

En su conjunto, el mejor once femenino elegido por la FIFA está formado por: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamsson, Irene Paredes, Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina; Mariona Caldentey, Alessia Russo y Alexia Putellas.

En el resto de los premios femeninos, la inglesa Hannah Hampton fue reconocida como la mejor portera, mientras que su seleccionadora, la neerlandesa Sarina Wiegman se llevó el galardón a mejor entrenadora, y el ‘Premio Marta’ al mejor gol lo recibió la mexicana Lizbeth Ovalle.