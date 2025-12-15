Claudia Pina renueva con el Barça hasta 2029 y se consagra como una estrella en el fútbol femenino

El FC Barcelona vuelve a blindar talento propio y manda un mensaje claro de continuidad y ambición. Claudia Pina, delantera española y una de las grandes referencias del equipo femenino, ha renovado su contrato y seguirá ligada al club azulgrana durante las próximas temporadas, hasta 2029

Claudia Pina seguirá vistiendo la camiseta del FC Barcelona, al menos, hasta 2029. La delantera de Montcada i Reixac, que finalizaba contrato el próximo verano, firmó su renovación en el despacho presidencial de Joan Laporta en un acto que contó también con la presencia de Xavi Puig, directivo responsable del fútbol femenino, y de Marc Vivés, director deportivo del Barça femenino. El acuerdo, que ya estaba cerrado desde el pasado verano, supone un nuevo golpe de efecto del club en su firme apuesta por consolidar el mejor proyecto del fútbol femenino europeo.

A sus 24 años, Claudia Pina es ya una futbolista indiscutible en el esquema azulgrana. La pasada temporada terminó de consagrarse al proclamarse máxima goleadora de la Champions League con 10 tantos, en un curso en el que firmó 24 goles entre todas las competiciones. Sus números globales hablan por sí solos: 86 goles y 49 asistencias en 191 partidos oficiales con el primer equipo, cifras que la sitúan como una de las jugadoras más determinantes de la plantilla.

Un talento formado en casa con aroma internacional

Formada en ‘La Masía’, Pina es un producto genuino del club y un ejemplo de crecimiento constante. Su talento ya deslumbraba desde categorías inferiores, donde conquistó el Mundial Sub-17 de 2018 en Uruguay con la Selección española, llevándose además el Balón de Oro del torneo y la Bota de Plata. En la temporada 2020-21 salió cedida al Sevilla para ganar continuidad y experiencia, una decisión clave en su evolución. A su regreso, no dejó de progresar hasta hacerse un hueco fijo en el once, adaptándose incluso a diferentes roles dentro del equipo.

El palmarés que acumula como azulgrana es impresionante para su edad: tres Champions League, seis Ligas y cinco Copas de la Reina, a lo que se suma la reciente Nations League conquistada con la Selección española y el subcampeonato europeo del pasado verano, tras caer derrotada ante Inglaterra en los penaltis. En total, Pina ya suma 23 títulos colectivos, consolidándose como una de las piezas estratégicas del presente y del futuro del Barça.

El Barça, inmerso en renovaciones

Esta renovación se une a las firmadas recientemente por Patri Guijarro y Cata Coll, que ampliaron sus contratos hasta 2027 y 2029 respectivamente. En cambio, el club aún deberá abordar en el futuro las situaciones contractuales de jugadoras clave como Mapi León, Ona Batlle, Marta Torrejón, Salma Paralluelo o Caroline Graham Hansen, todas ellas con vínculo en vigor hasta junio de 2026.

El FC Barcelona ata así a uno de sus diamantes más preciados. Claudia Pina, que nunca dejó de creer en su camino pese a las dificultades iniciales, seguirá creciendo en el club de su vida, donde ha pasado de promesa a realidad y apunta a seguir marcando una época en el fútbol femenino.