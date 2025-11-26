Las siete nominadas al premio ‘Player of the Month’ de noviembre en la Liga F

La Liga F Moeve, como cada mes, ha dado a conocer a la jugadora más destacada del campeonato. Tras las doce jornadas disputadas, siete futbolistas de distintos equipos optan al galardón correspondiente a noviembre, cuyas votaciones permanecerán abiertas del 26 al 30 de noviembre

La Liga F Moeve vuelve a activar uno de sus reconocimientos más visibles del curso con la elección de la ‘Player of the Month’ de noviembre. Por segundo año consecutivo, el patrocinador oficial del campeonato español, EA SPORTS, impulsa un premio que se ha consolidado como un elemento diferenciador dentro del fútbol femenino, después de que la competición española se convirtiera en la primera liga en incorporarlo a su estructura de forma estable. Las votaciones se abrirán este miércoles 26 de noviembre y se prolongarán hasta el domingo 30, plazo durante el cual los aficionados podrán elegir a la futbolista más determinante del mes.

En esta ocasión, el panel de nominadas está formado por siete jugadoras que han sobresalido por impacto ofensivo, continuidad y peso en el rendimiento de sus respectivos equipos. La lista incluye a Claudia Pina (FC Barcelona), Caroline Weir (Real Madrid), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), Inma Gabarro (Sevilla FC), Ane Azkona (Athletic Club), Ainoa Campo (RCD Espanyol) y Carlota Suárez (Costa Adeje Tenerife).

Rendimiento destacado en un mes clave

Cada una de las candidatas ofrece argumentos propios para optar al galardón. Claudia Pina, una de las figuras más consistentes del FC Barcelona, ha cerrado noviembre con dos goles y tres asistencias, actuando como generadora constante en el frente ofensivo azulgrana. En el Real Madrid, Caroline Weir ha regresado con acierto tras recuperarse de su lesión y firmó un doblete ante el Eibar que la ha devuelto al foco competitivo.

El impacto de Ane Azkona ha sido uno de los más llamativos. La delantera del Athletic Club ha firmado cuatro goles y una asistencia, incluido un triplete frente al Granada que la ha consolidado como una de las atacantes más efectivas del campeonato. También ha dejado su sello Fiamma Benítez, que en el Atlético de Madrid acumula dos goles y una asistencia, repitiendo la influencia que ya mostró durante el arranque liguero.

Inma Gabarro se mantiene como la gran referencia anotadora del Sevilla FC y este mes ha sumado un doblete ante el Deportivo Abanca. Ainoa Campo ha dado un paso adelante en el RCD Espanyol, con dos tantos y una asistencia, mientras que Carlota Suárez continúa consolidándose como figura clave en el Costa Adeje Tenerife gracias a tres goles y un pase decisivo.

Un galardón de peso para las jugadoras

Durante la pasada temporada, la Liga F Moeve inauguró este premio convirtiéndose en pionera dentro del fútbol femenino profesional. Desde entonces, la iniciativa se ha equiparado a la que ya existía en LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, cinco de las grandes competiciones europeas que trabajan este reconocimiento junto a EA SPORTS. En la presente campaña, Luany (Atlético de Madrid) y Edna Imade (Real Sociedad) fueron distinguidas en septiembre y octubre, respectivamente.

El nombre de la ganadora de noviembre se conocerá el próximo lunes 8 de diciembre. La futbolista premiada recibirá el trofeo en los prolegómenos de un partido como local, en una ceremonia destinada a acercar el galardón a la afición y reforzar la visibilidad del fútbol femenino.