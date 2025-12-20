El Barcelona lidera los ingresos de la UEFA tras una Eurocopa femenina histórica

La Eurocopa Femenina 2025 dejó un fuerte impacto deportivo y económico en los clubes europeos. El FC Barcelona fue el más beneficiado por el programa de compensaciones de la UEFA, reflejo de su enorme aportación de jugadoras y del crecimiento sostenido del fútbol femenino a nivel continental

El fútbol femenino europeo continúa dando pasos firmes hacia su consolidación, y la última Eurocopa, celebrada durante el pasado verano, ha servido como un nuevo punto de inflexión. No solo por los récords de audiencia y competitividad sobre el césped, sino también por el impacto económico que el torneo ha tenido en los clubes. En ese escenario, el FC Barcelona femenino emerge como el gran protagonista fuera del campo, al convertirse en el club que más ingresos ha percibido por la cesión de futbolistas a las Selecciones nacionales.

El conjunto azulgrana fue el equipo con mayor representación en el campeonato continental, con un total de 18 jugadoras internacionales repartidas entre varias Selecciones. Once de ellas defendieron los colores de España y se quedaron a un paso del título tras caer en la final ante Inglaterra en la tanda de penaltis. A esa nutrida base española se sumaron futbolistas clave de Noruega, Polonia, Países Bajos, Portugal, Suiza y Suecia, confirmando el peso global del proyecto deportivo del Barça.

Esa presencia masiva tuvo un reflejo directo en las cifras. La UEFA repartió un total de nueve millones de euros entre 103 clubes participantes en su programa de beneficios, el doble de lo distribuido en la edición de 2022. De ese montante, el FC Barcelona ingresó 567.210 euros, la cifra más alta del ranking.

Un modelo de compensación que premia la aportación real

El sistema de reparto establecido por la UEFA se basa en un criterio objetivo: el número de días que cada jugadora permanece liberada por su club para disputar el torneo. En el cálculo se incluyen diez días de preparación previa, los días de competición y uno adicional por desplazamientos. La tarifa diaria se fijó en 1.095 euros por futbolista, lo que garantiza un ingreso mínimo incluso para los clubes cuyas jugadoras quedaron eliminadas en la fase de grupos.

Este modelo ha permitido que tanto grandes entidades como clubes modestos reciban compensaciones, reforzando la idea de que el desarrollo del fútbol femenino es una responsabilidad compartida. En el caso del Barcelona, la elevada cifra responde no solo al número de internacionales, sino también al largo recorrido de muchas de ellas en el torneo, especialmente las que alcanzaron las rondas finales.

El Barça, referencia también fuera del campo

Tras el club azulgrana, otros gigantes europeos completan el listado de mayores ingresos: Bayern Múnich, Chelsea, Juventus y Arsenal, todos por encima de los 400.000 euros. El Real Madrid, por su parte, ocupa la novena posición del ranking con 260.610 euros, una cifra notable pero muy alejada del liderazgo culé.

En clave española, el reparto también deja una fotografía clara del ecosistema nacional. Más allá del Barcelona y el Real Madrid, clubes como Athletic Club, Atlético de Madrid, Sevilla FC o Real Sociedad han recibido compensaciones que reconocen su papel en la formación y cesión de jugadoras internacionales. Incluso equipos con menor presencia mediática han visto recompensado su trabajo de base, una señal del efecto expansivo del torneo.

Un impulso estructural para el fútbol femenino europeo

Desde la UEFA se ha subrayado que este incremento en los pagos forma parte de una estrategia más amplia. El torneo de 2025 no solo duplicó los beneficios para clubes, sino que también aumentó un 156% los premios económicos globales y garantizó, por primera vez, un porcentaje fijo para las propias jugadoras.

Aleksander Čeferin, presidente del organismo europeo, destacó que “el programa de beneficios para clubes refleja el papel vital que desempeñan los clubes europeos en el desarrollo de las jugadoras que hicieron de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025 un torneo tan innovador y memorable”. En la misma línea, Nadine Kessler, directora de fútbol femenino de la UEFA, puso en valor “la contribución inmensa de los clubes al crecimiento de este talento excepcional”.