Unai Simón llegó a dudar si merecía la pena ser el portero de la selección española

El guardameta del Athletic Club llegó a plantearse su continuidad y su papel en la portería de la Selección Española debido a la presión que genera

Unai Simón, portero y uno de los capitanes de la Selección Española, ha realizado una reflexión muy personal sobre su etapa con el combinado nacional, en la que admite que en determinados momentos llegó a cuestionarse su continuidad y su papel en la portería de España.

El guardameta del Athletic Club que la presión, los errores y el ruido mediático le llevaron a plantearse si realmente merecía la pena asumir ese rol en la selección.

Un momento de duda en la élite del fútbol internacional

Simón reconoce que el puesto de portero en la selección es uno de los más expuestos del fútbol de alto nivel, donde cada acción tiene una repercusión inmediata.

En ese contexto, el guardameta admite que atravesó un periodo de reflexión personal en el que llegó a dudar si merecía la pena; una confesión que refleja la exigencia mental que acompaña a su posición.

El jugador, sin embargo, también subraya que esas situaciones forman parte del crecimiento profesional y del aprendizaje dentro de la élite.

Unai Simón, un pilar de la selección española

Más allá de esos momentos de duda, Unai Simón se ha consolidado como una pieza clave en el proyecto de la selección española en los últimos años, siendo titular habitual en grandes torneos como la Eurocopa o el Mundial.

Su continuidad en la portería ha estado acompañada de una evolución constante, en un contexto donde la competencia interna y las exigencias del puesto han sido una constante.

El guardameta ha tenido que convivir con la presión de la élite, especialmente en un entorno donde cada error queda expuesto de forma inmediata.

Cambios en la portería y nuevas relaciones en el grupo

Además, Simón ha hablado de los cambios en el grupo de porteros de la selección, destacando la ausencia de Álex Remiro, a quien califica como “un compañero que nos hacía la vida mucho más fácil”. También ha reconocido que aún está en proceso de adaptación con el nuevo guardameta del grupo, con el que no tiene la misma confianza.

Estas dinámicas internas, habituales en las concentraciones de la selección, forman parte del proceso de ajuste entre jugadores que comparten una posición tan específica como la portería.

La presión de la portería en la élite

El propio Simón también ha explicado que la portería en la selección implica un nivel de exposición muy alto, donde la confianza y la estabilidad emocional son fundamentales para rendir al máximo nivel.

En su caso, la gestión de la presión ha sido clave para mantenerse como una de las referencias del equipo nacional, especialmente en momentos de debate sobre la portería española.

Una trayectoria consolidada en España

A pesar de esas reflexiones personales, Unai Simón mantiene un papel relevante en el proyecto de Luis de la Fuente, siendo uno de los futbolistas con mayor experiencia internacional dentro del vestuario.

Su recorrido con la selección incluye presencia en Eurocopas, Mundiales y fases finales de competiciones internacionales, lo que refuerza su estatus como uno de los líderes del grupo.

En el Mundial 2026, el guardameta vuelve a partir como uno de los pilares del equipo, en una selección que combina juventud, talento y experiencia en la lucha por el título.