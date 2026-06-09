Baylor School y Chattanooga se rinden a España: "Estamos lejos geográficamente pero compartimos muchas similitudes"

La Selección española ha cambiado el día a día en el sur de Tennessee con su llegada para preparar el Mundial 2026; en ESTADIO Deportivo hemos hablado con una de las voces autorizadas de Baylor School, la universidad en cuyas instalaciones Luis de la Fuente y los suyos han instalado su campamento base

De entre los casi 10 millones de kilómetros cuadrados que tiene Estados Unidos, la Selección española ha elegido las 280 hectáreas por las que se extiende el campus de Baylor School, al sur de estado de Tennessee, para hacer de él su campamento base al menos durante la fase de grupos del Mundial 2026, en la que España se medirá a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

La expedición española hará todos los días un recorrido de unos siete minutos en carretera desde el Embassy Suites by Hilton hasta la Baylor School para prepara a conciencia un Mundial en el que es una de las favoritas a levantar el trofeo al cielo de Nueva Jersey el próximo 19 de julio.

ESTADIO Deportivo ha querido conocer de primera mano cómo vivirá la Selección española el día a día en esta universidad, que fue fundada en 1893 y que tiene un paisaje incomparable junto al río Tennessee, además de unas de las mejores instalaciones deportivas del país.

"Baylor ofrece varias cualidades que se ajustan a las necesidades de una selección internacional de élite: un campo de entrenamiento de césped de calidad profesional, un campus privado y seguro, excelentes instalaciones deportivas y fácil acceso a Atlanta, donde España jugará dos partidos de la fase de grupos. Creemos que la combinación de la calidad de las instalaciones, el apoyo operativo y la hospitalidad de Chattanooga hicieron de Baylor una opción atractiva", confiesa a este medio Barbara Kennedy, directora de asuntos externos de Baylor School.

La llegada de España, un escaparate para Baylor School

De hecho, por estas mismas instalaciones que en estos días disfrutan Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Fabián y compañía, ya han sido usadas anteriormente por las selecciones estadounidenses de fútbol, tanto masculina como femenina, y más recientemente el Auckland City cuando el pasado verano disputó el Mundial de Clubes.

"Acoger a un equipo del calibre de España sin duda pone de relieve lo que Baylor y Chattanooga pueden ofrecer. Nos sentimos honrados por la oportunidad y esperamos que la experiencia sirva para mostrar nuestras instalaciones y nuestra comunidad a otras organizaciones en el futuro. Sin embargo, nuestro principal objetivo es garantizar que España tenga una experiencia excepcional durante su estancia", recalca.

Pero todo se remonta al pasado mes de enero, cuando la Real Federación Española de Fútbol anunciaba que Chattanooga y Baylor School serían sus destinos elegidos para descansar y trabajar durante el Mundial, unas instalaciones que fueron previamente examinadas por la RFEF.

"El proceso de selección implicó la colaboración entre Baylor School, la ciudad de Chattanooga, Chattanooga Tourism Co., el condado de Hamilton y otros socios locales. Representantes de la Federación Española de Fútbol evaluaron posibles sedes e instalaciones como parte del proceso de toma de decisiones. Como suele ocurrir en estos casos, se mantuvieron varias conversaciones y evaluaciones de las instalaciones antes de la selección final", ha explicado Barbara Kennedy a ESTADIO Deportivo.

Unas instalaciones deportivas de elite

Sin duda, las instalaciones deportiva de Baylor School han tenido mucho peso a la hora de elegir este lugar como campamento base. Durante todo el curso en Baylor se practican 17 deportes de entre los que hay 74 equipos. Además, Baylor School cuenta con un centro deportivo de alto rendimiento, equipado para el entrenamiento diario de atletas universitarios de elite así como numerosos campos de entrenamiento.

"Creemos que nuestras instalaciones deportivas fueron sin duda un factor importante. Baylor ha invertido significativamente en su complejo de fútbol durante muchos años, incluyendo el mantenimiento profesional de los campos, sistemas de drenaje e infraestructura que permiten la competición y el entrenamiento de alto nivel. Igualmente importante es la privacidad y la seguridad que ofrece nuestro campus", reconoce la directora de asuntos externos que también nos ha explicado como se han adaptado a la Selección española.

"Las principales actividades de entrenamiento de España se centrarán en el complejo de fútbol de Baylor y las instalaciones deportivas complementarias. Un pabellón de tenis cubierto se ha convertido en un centro de prensa y otro en un espacio de entrenamiento. También tienen acceso recreativo a una piscina al aire libre en la misma zona que el complejo de fútbol", ha desvelado.

La comunidad de Chattanooga, entregada a España

Ya se pudo ver en el recibimiento a la delegación española hace tan solo unos días, donde muchos aficionados esperaban a las puertas del hotel de concentración. "¡Hay un entusiasmo tremendo en todo nuestro campus y en Chattanooga!", admite Barbara, pues sabe que no es muy común que algo así suceda.

"Oportunidades como esta son excepcionalmente raras, y nuestros estudiantes entienden que están presenciando un momento único en la historia de Baylor. Nuestra universidad está cerrada por el verano, pero la sesión de entrenamiento abierta al público del sábado brindó la oportunidad a los aficionados y miembros de la comunidad de participar en el evento, incluyendo a los miembros de nuestro equipo de fútbol. Estoy seguro de que muchos de nuestros estudiantes seguirán la trayectoria de España durante todo el torneo", apuesta.

Y es que si algo tiene claro Barbara, es que todos los miembros de la expedición española se sentirán como en casa el tiempo que dure su estancia en Baylor y en Chattanooga: "Sin duda, si bien Chattanooga está lejos de España geográficamente, existen muchas similitudes en el sentido de comunidad, el orgullo por el lugar y el aprecio por la familia, la tradición y el deporte. Nuestro objetivo es que cada miembro de la delegación se sienta bienvenido y apoyado durante su estancia".

Por último, la persona que nos ha acercado Baylor School a España espera que los jugadores de la Selección española puedan tener tiempo para disfrutar de Chattanooga. "Chattanooga es conocida por su belleza natural, sus actividades al aire libre, su vibrante centro y su acogedora comunidad. El campus de Baylor tiene vistas al río Tennessee y ofrece un entorno tranquilo donde los jugadores pueden concentrarse en su preparación mientras disfrutan de la hospitalidad de la región. Esperamos que el equipo experimente tanto la hospitalidad sureña como la calidez de nuestra comunidad", finaliza.

Muy cerca de Atlanta, sede de los dos primeros partidos oficiales

Además de por todo lo anterior, Baylor School ha sido la elegida por su enclave geográfico y cercanía con Atlanta, la ciudad donde España disputará sus dos primeros partidos del Mundial contra Cabo Verde y Arabia Saudí, permitiendo así reducir desplazamientos y mantener la rutina lo máximo posible.

Atlanta se encuentra a tan solo 195 kilómetros de distancia, casi unas dos horas por carretera, no llegando a la hora en caso de vuelo en avión.