Giro del Barça con Ferran Torres: de posible venta a renovación antes del Mundial

El club azulgrana ha activado las negociaciones para ampliar su contrato por tres o cuatro temporadas más; su actual vinculación expira en junio de 2027 y su cotización puede dispararse con su participación en la Copa del Mundo; las salidas de Lewandowski y Rashford y la no llegada de Julián Álvarez obligan al Barça a mirar nuevamente hacia dentro

En las últimas horas se ha producido un giro radical en los planes del FC Barcelona con Ferran Torres. El atacante valenciano ha pasado en apenas unos meses de aparecer como posible moneda de cambio en grandes operaciones de mercado a convertirse en una prioridad absoluta para el club azulgrana, que ya trabaja en la renovación de su contrato antes incluso de que arranque la próxima temporada.

Según informa Mundo Deportivo, el Barça ha decidido acelerar los tiempos y empezar ya las conversaciones para ampliar el vínculo del internacional español, que actualmente finaliza el 30 de junio de 2027. Esta decisión obedece a un cambio de percepción dentro del club con respecto a la valoración del futbolista.

Ferran ha dejado de ser un jugador prescindible. En el Camp Nou creen que su valor deportivo y económico puede dispararse exponencialmente en los próximos meses, especialmente si termina firmando un gran Mundial con la selección española, donde apunta a tener un papel protagonista. No en vano, es uno de los capitanes de la 'Roja'.

De transferible a pieza estratégica

No hace tanto que el nombre de Ferran Torres aparecía constantemente vinculado a posibles operaciones para abaratar grandes fichajes. El delantero valenciano llegó a ser relacionado con movimientos que implicaban a futbolistas como Julián Álvarez e incluso el Atlético de Madrid seguía muy atento su situación.

Dentro del Barça existía la sensación de que Ferran podía ser una pieza útil en negociaciones importantes debido a su buen cartel de mercado y a que todavía conservaba un valor elevado pese a la irregularidad de temporadas anteriores. Sin embargo, la situación ha cambiado por completo.

El gran rendimiento firmado este curso, unido a la salida de Robert Lewandowski y a las dificultades económicas para cerrar determinados fichajes de primer orden como el de Marcus Rashford, han obligado al Barça a volver a mirar hacia dentro, cambiando radicalmente de postura con Ferran. Ahora, el de Poios ha pasado a estar considerado una pieza estratégica para el futuro inmediato del proyecto.

En cuanto a Ferran, prioriza por supuesto renovar su contrato ya que nunca ha querido salir del Barça. El delantero ha luchado mucho por llegar donde está y se siente muy reforzado mentalmente gracias a la ayuda profesional y al buen asesoramiento de profesionales tras varias temporadas en las que tuvo que lidiar con muchos demonios.

El Barça percibe esa madurez en el jugador que catapulta su nivel de estrella. Su estilo de vestir, su peinado, su actitud, su forma de afrontar los reveses deportivos, su modo de celebrar las victorias, sus declaraciones ante los medios -siempre intachables-... todo suma para que el club le vean como un activo importantísimo a la hora de encarar una renovación.

La explosión definitiva con Flick

Hansi Flick ha sido clave en su transformación. El técnico alemán apostó claramente por Ferran desde el inicio de temporada y terminó consolidándole definitivamente como delantero centro por delante de Robert Lewandowski, cerrando cualquier debate y siendo una de las referencias ofensivas más importantes del equipo. Su reconversión ha terminado funcionando y ahora ha comenzado a recoger los frutos.

Los números hablan solos: 21 goles y tres asistencias en 49 partidos oficiales entre Liga, Champions, Copa del Rey y Supercopa de España. Todo ello repartido en un total de 2.692 minutos este curso, cifras que reflejan un rendimiento ofensivo altísimo. Su movilidad, presión, su capacidad para atacar espacios y su olfato goleador han convencido plenamente tanto a Flick como a la dirección deportiva azulgrana.

El Mundial puede disparar su valor

En el Barça, además, existe la convicción clara de que Ferran Torres puede salir enormemente reforzado del Mundial. El valenciano llega a la cita internacional en el mejor momento de su carrera y dentro del club creen que puede convertirse en una de las grandes figuras ofensivas de España durante el torneo. Por eso la entidad quiere moverse rápido.

La posibilidad de que el futbolista firme un gran campeonato podría disparar todavía más su cotización internacional y complicar futuras negociaciones contractuales. El Barça no quiere correr riesgos innecesarios dejando avanzar demasiado el calendario con un jugador importante entrando en su último año de contrato.

Inicialmente, el club tenía previsto esperar hasta septiembre u octubre para empezar a negociar, siguiendo una estrategia similar a la utilizada recientemente con Frenkie de Jong. Sin embargo, los últimos vaivenes del mercado -sobre todo porque el fichaje de Julián Álvarez comienza a sentirse imposible-, ha cambiado la percepción de una directiva que ya ha decidido activar los primeros movimientos.

Renovación en marcha

La intención del Barcelona es ofrecer a Ferran una ampliación de entre tres y cuatro temporadas más, aunque todo dependerá de las primeras conversaciones con su agente, Héctor Peris. Hasta ahora, el club no había detectado ninguna señal de alarma. Ferran siempre se mostró cómodo en Barcelona y nunca transmitió intención de salir, pero su notable crecimiento ha provocado que el Barça quiera blindar cuanto antes una situación que hace apenas unos meses no parecía urgente.

De esta forma, Ferran ha cambiado completamente su estatus en el FC Barcelona. De futbolista útil para negociar a delantero sobre el que construir el futuro inmediato del ataque azulgrana. En el Camp Nou ya trabajan para asegurarse de que siga siendo así muchos años más.