Preocupación por Grealish tras aparecer dormido en un bar en Manchester

El jugador del Manchester City, cedido al Everton, fue captado en una salida con amigos mientras se recupera de su lesión, en plena incertidumbre sobre su futuro y su regreso a los terrenos de juego

El internacional inglés, Jack Grealish, ha vuelto a estar en el foco mediático tras la aparición de unas imágenes en las que aparece dormido durante una salida con amigos en Manchester.

El futbolista, actualmente cedido en el Everton por el Manchester City, se encuentra en pleno proceso de recuperación tras una lesión en el pie que le ha dejado fuera lo que resta de temporada.

Imágenes virales en plena recuperación

Las instantáneas, publicadas por el diario británico The Sun, muestran a Grealish en un bar en la azotea de un edificio en Manchester durante lo que se describe como una “sesión vespertina de copas”.

En ellas, el centrocampista aparece aparentemente dormido o con dificultades para mantenerse despierto mientras charla con un grupo de amigos. Según testigos citados por el medio, sus acompañantes intentaron despertarle tras lo que parecía ser un exceso de alcohol durante la reunión.

Una temporada marcada por la lesión

La escena no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, generando debate sobre el momento elegido por el jugador para este tipo de salidas, teniendo en cuenta que se encuentra en una fase clave de su recuperación física.

La campaña 2025-26 de Grealish ha estado condicionada por los problemas físicos. El mediapunta disputó 22 partidos con el Everton, firmando dos goles y seis asistencias, en un inicio de curso que invitaba al optimismo. Su rendimiento en los primeros meses fue tan bueno que le permitió incluso ser nombrado Jugador del Mes en agosto, consolidándose como una pieza importante en el esquema del equipo de Liverpool.

Sin embargo, todo cambió el 18 de enero, en un partido frente al Aston Villa, su antiguo club. En ese encuentro sufrió una fractura por estrés en el pie que obligó a una intervención quirúrgica y le dejó fuera de combate hasta el final de la temporada.

Un proceso de recuperación avanzado

Tras la operación, el jugador inició un exigente proceso de rehabilitación. Durante las primeras semanas, permaneció con escayola antes de pasar a una bota ortopédica para evitar cualquier tipo de carga en el pie afectado.

Además, utilizó un patinete para la rodilla con el objetivo de reducir la presión sobre la extremidad lesionada. En los últimos meses, su evolución ha sido positiva, hasta el punto de que ya no necesita protección adicional.

El propio Grealish compartió en marzo varias imágenes en sus redes sociales mostrando avances en su recuperación, acompañadas de un mensaje claro: “Trabajando duro para volver mejor y más fuerte que nunca”.

Su objetivo es estar listo para el inicio de la temporada 2026-27, después de que la lesión también truncara sus aspiraciones de disputar el ya cercano Mundial 2026.

Un historial mediático fuera del campo

No es la primera vez que el nombre de Grealish se vincula a este tipo de situaciones. A lo largo de su carrera, el futbolista ha sido protagonista habitual de titulares relacionados con su vida fuera del terreno de juego.

Desde celebraciones multitudinarias tras el triplete del Manchester City en 2023 hasta fiestas privadas de alto coste, su figura ha estado siempre rodeada de atención mediática.

En diciembre, por ejemplo, organizó una celebración navideña valorada en unas 20.000 libras, mientras que en marzo fue visto en Roma junto a su compañero de Selección y equipo, Jordan Pickford, en un viaje privado.

Este tipo de episodios han contribuido a construir una imagen pública dual: gran talento sobre el césped, pero también una personalidad que no rehúye el protagonismo fuera de él.

Futuro incierto y necesidad de estabilidad

Más allá de la polémica puntual, la prioridad para Grealish sigue siendo recuperar su mejor nivel físico y competitivo. Su contrato con el Manchester City sigue vigente, pero su papel dentro del proyecto está en entredicho.

El club deberá decidir en verano si cuenta con él de cara a la próxima temporada o si busca una nueva salida tras su cesión en el Everton. En este contexto, cualquier episodio extradeportivo adquiere mayor relevancia. No tanto por su impacto inmediato, sino por la imagen que proyecta en un momento clave de su carrera.

Con 30 años y 39 internacionalidades con Inglaterra, Grealish encara un verano decisivo. Su talento nunca ha estado en duda, pero ahora el reto pasa por recuperar continuidad, estabilidad y volver a ser determinante dentro del campo.