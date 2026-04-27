Luka Modric será operado por una fractura en el pómulo y alerta a Croacia de cara al Mundial

Un fuerte golpe con Locatelli en el partido contra la Juventus del pasado domingo le ha provocado una fractura en el pómulo izquierdo al centrocampista de 40 años. Por ello, el ex del Real Madrid se pierde el último mes de competición de Serie A y crea preocupación de cara a su disponibilidad en el torneo de selecciones de este verano

Malas noticias para Luka Modric y el Milán en este final de temporada. El centrocampista internacional con Croacia sufrió un duro golpe en el encuentro de ayer ante la Juventus en San Siro que le va a dejar fuera de los terrenos de juego para lo que resta de competición. El choque con Locatellil le ha dejado, además, con una fractura en el pómulo izquierdo.

Por ello, Luka Modric, que está siendo un fijo con Massimiliano Allegri, se despide de la recta final de la temporada, en la Serie A, y pone el foco en llegar en las mejores condiciones al Mundial con Croacia. En este sentido, el jugador de 40 años podría jugar con una máscara en el torneo de selecciones de este verano, dependiendo de las sensaciones de aquí al debut del combinado dirigido por Zlatko Dalić.

El Milan comunica los resultados de las pruebas a Luka Modric

De esta manera, el Milan ha informado la lesión que sufre Luka Modric, que se reencontró con Sergio Ramos en febrero: "Las pruebas a las que se sometió hoy Luka Modric revelaron una fractura en el pómulo izquierdo que requerirá cirugía, programada para las próximas horas. Se darán a conocer más detalles después de la operación".

Por ello, Luka Modric será baja para los cuatro siguientes y últimos partidos del Milan esta temporada en la Serie A. Los de Massimiliano Allegri visitará al Sassuolo el próximo domingo, en un choque que dará comienzo a las 15:00.

Por otro lado, el equipo rossonero recibirá al Atalanta, se verá las caras con el Genoa y despedirá la temporada, ante su afición, enfrentándose al Cagliari. Por ello, el equipo italiano buscará acabar en puestos de UEFA Champions League. Actualmente, el conjunto de Massimiliano Allegri se encuentran en la tercera posición de la tabla de la Serie A con 67 puntos, dos por debajo del Nápoles y a 12 del Inter de Milan.

Luka Modric, baja importante para el Milan de Massimiliano Allegri

La importancia de Luka Modric en el Milan se ve reflejada en los datos que registra en cada partido. Ante la Juventus, el internacional con Croacia completó 53 pases, tan solo por detrás de Matteo Gabbia en el equipo local ayer domingo. Además, el ex del Real Madrid fue clave en las jugadas del equipo de Massimiliano Allegri, que tan solo remató una vez a puerta entre los ocho lanzamientos que lograron en todo el choque. Un jugador que, pese a sus 40 años, sigue destacando en un equipo como el Milan, sufriendo golpes como el de ayer domingo contra la Juventus.

De esta manera, desde Italia quedaron impresionados con el incidente de ayer entre Modric y Locatelli: "Casi nunca hemos visto a Modrić abandonar el campo esta temporada, ni siquiera en los momentos en que se notaba que estaba cansado y su cuerpo sufría. A pesar de ello, nunca se rindió, por eso sabemos lo mucho que le tuvo que doler".

Además, Luka Modric tan solo se ha perdido un partido de la Serie A esta temporada, que fue ante la Fiorentina el pasado 11 de enero. Tras esto, son 33 encuentros de la liga de Italia, dos de la Copa y uno de Supercopa los que ha jugado con el equipo de Massimiliano Allegri, que sigue apostando por el proyecto del conjunto rossonero.

El Mundial con máscara, opción que puede estar sobre la mesa para Luka Modric

Por esta razón, Modric, que podría despedirse de Rafael Leao a final de temporada, contaría con la opción de jugar con máscara el Mundial de 2026, en el caso de que esté en condiciones de disputarlo. El combinado de Zlatko Dalic ya cuenta las horas para un debut que tendrá lugar el próximo 17 de junio ante Inglaterra. Tras ello, Croacia se medirá a Panamá y Ghana en una fase de grupos en la que no deberían de tener problemas, a priori, para pasar a la siguiente ronda.

Modric es fundamental con Croacia. Ya entró en la lista de convocados, como viene siendo habitual, del último parón de selecciones de marzo, para verse las caras con Colombia y Brasil. El centrocampista del Milan disputó 12 y 60 minutos respectivamente. Tras la última prueba antes del Mundial, los focos se centran en llegar de la mejor forma posible al torneo de selecciones de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.