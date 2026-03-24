Rafael Leão, en la rampa de salida: el Milan abre la puerta a su venta

Rafael Leão y el Milan contemplan una salida en verano ante su difícil encaje en el sistema de Allegri

El futuro de Rafael Leão apunta a un cambio importante en el próximo mercado de verano. A pesar de tener contrato en vigor hasta 2029, tanto el jugador portugués como el AC Milan estarían dispuestos a escuchar ofertas y valorar una separación al término de la temporada. La situación actual del atacante, marcada por su rol en el equipo, ha sido clave para abrir esta posibilidad.

Un rol que no convence al futbolista

Uno de los principales motivos que explican este posible adiós es la posición en la que está siendo utilizado. Bajo la dirección de Massimiliano Allegri, Leão ha tenido que adaptarse a funciones más centradas, alejándose de su hábitat natural en el extremo izquierdo. Esta modificación táctica no ha terminado de potenciar sus cualidades, lo que ha generado incomodidad en el jugador.

Diversas voces cercanas al entorno del club coinciden en que el sistema actual no favorece sus características. De hecho, se considera que el portugués rinde mucho más cuando puede explotar su velocidad y desborde desde la banda, en lugar de actuar como referencia ofensiva.

El Milan redefine su proyecto deportivo

Desde la dirección deportiva, la intención es reforzar el proyecto en torno a la idea de Allegri. Esto implica la llegada de un delantero centro más clásico y la posible salida de piezas que no encajen plenamente en ese esquema. En este contexto, Leão aparece como uno de los nombres señalados para abandonar la plantilla.

Además, el club valora positivamente la posibilidad de obtener una importante suma económica por su traspaso, lo que permitiría financiar nuevas incorporaciones de cara a la próxima campaña. La operación, por tanto, tendría un doble beneficio: deportivo y financiero.

Interés de grandes clubes europeos

El talento de Leão no ha pasado desapercibido en el mercado internacional. Equipos como el Arsenal, el Manchester United o el FC Barcelona han sido relacionados con el futbolista en los últimos meses. Su capacidad de desequilibrio y su perfil ofensivo lo convierten en una pieza atractiva para varios gigantes del continente.

Todo dependerá del precio que fije el Milan y de las condiciones que se negocien, aunque no se descarta una puja importante si finalmente se abre la puerta a su salida.

Dudas sobre su adaptación y actitud

Más allá del aspecto táctico, también han surgido interrogantes en torno a su regularidad y comportamiento en determinados momentos. Algunas reacciones recientes, como su enfado tras ser sustituido en un partido de Serie A, han generado debate interno.

Una voz autorizada como la de Andriy Shevchenko ha recordado que Leão no es un delantero centro natural y ha insistido en la importancia de mantener una actitud adecuada dentro del grupo. Para el histórico exjugador, el portugués tiene talento de sobra, pero necesita encontrar el contexto ideal para rendir al máximo nivel.

Un verano decisivo para su carrera

Con todos estos factores sobre la mesa, el futuro de Rafael Leão se presenta como uno de los temas más relevantes del próximo mercado. Tanto el jugador como el Milan parecen asumir que su ciclo podría estar llegando a su fin.