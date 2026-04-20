Allegri dice "no" a Italia y apuesta por el proyecto del Milan

Massimiliano Allegri reafirma su compromiso con el Milan y se aleja de la selección italiana en pleno proceso de reconstrucción

El AC Milan ya trabaja en su futuro inmediato con una idea clara: mantener la estabilidad en el banquillo. El director deportivo, Igli Tare, confirmó que el club colabora estrechamente con Massimiliano Allegri para diseñar el proyecto de las próximas temporadas, despejando dudas sobre su continuidad.

Allegri descarta a la selección italiana

En las últimas semanas, el nombre de Allegri había sido vinculado con la Selección de Italia tras la crisis institucional que atraviesa el combinado nacional. Sin embargo, el técnico fue tajante al rechazar esa posibilidad y reafirmar su compromiso con el conjunto rossonero.

“El objetivo es seguir creciendo aquí”, dejó claro el entrenador, quien apuesta por un proyecto a largo plazo en el club milanista. Allegri insistió en que no es partidario de cambiar constantemente de destino y que su prioridad es construir algo sólido en el Milan.

Un proyecto con respaldo total de la directiva

Desde la dirección deportiva, el mensaje es claro: confianza plena en el entrenador. Tare destacó el trabajo realizado durante la temporada y subrayó que Allegri cuenta con un contrato extenso, lo que permite planificar con tranquilidad.

El técnico ya ha comenzado a dar indicaciones de cara al próximo mercado de fichajes, con la intención de reforzar una plantilla competitiva. Además, figuras clave del club como Zlatan Ibrahimović y Giorgio Furlani participarán en la construcción de un plan deportivo ambicioso.

Victoria clave para seguir en la pelea

En lo deportivo, el Milan logró un triunfo importante ante el Hellas Verona por 0-1, gracias a un gol de Adrien Rabiot. Este resultado permite al equipo mantenerse en la zona alta de la Serie A y seguir en la lucha por asegurar su presencia en la próxima Liga de Campeones.

El partido no fue brillante, pero sí efectivo. El conjunto rossonero supo resistir y aprovechar su oportunidad, apoyado también en intervenciones clave de Mike Maignan.

Objetivo prioritario: la Champions

Más allá de las especulaciones, el gran objetivo del Milan es asegurar la clasificación europea. La directiva considera fundamental entrar en la Champions para consolidar el proyecto y dar el siguiente paso competitivo.

Allegri lo tiene claro: el crecimiento debe ser progresivo, pero con ambición. “No se gana de la noche a la mañana, pero hay que pensar en grande”, señaló el técnico.

Italia, pendiente de su futuro seleccionador

Mientras tanto, la Federación Italiana de Fútbol continúa en proceso de reestructuración tras recientes dimisiones. Nombres como Allegri o Antonio Conte han sonado como posibles candidatos, aunque todo apunta a que el actual técnico del Milan seguirá centrado en su proyecto en San Siro.

Un Milan en reconstrucción pero con rumbo

Con el equipo en puestos altos de la tabla y un proyecto en marcha, el Milan busca dejar atrás la irregularidad reciente. La apuesta por Allegri representa una decisión estratégica basada en la continuidad, con el objetivo de devolver al club a la élite del fútbol europeo de forma sostenida.