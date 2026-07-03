El regreso de Samu Chukwueze

El delantero nigeriano acaba la cesión en el Fulham y busca una nueva oportunidad en el Milan, aunque siempre con las alternativas de la Premier y La Liga si no consigue destacar en la Serie A

Samu Chukwueze tiene una nueva oportunidad. Esta es la mentalidad del jugador, que tras ser decisivo en el Villarreal, está buscando recuperar su mejor nivel de juego en la Serie A tras su salida de La Liga. El jugador nigeriano fue una pieza clave del submarino amarillo, alcanzando su mejor temporada goleadora y conquistando el título de la UEFA Europa League. Sin embargo, su fin de ciclo y el interés de un equipo de Champions le alejó de La Liga.

El problema del delantero es que, aunque en el Milan lo ficharon como un extremo derecho titular, al final no ha tenido tanta importancia en el equipo que dirige Rúben Amorim. Por ello, esta temporada ha competido en la Premier como delantero del Fulham en calidad de cedido. Una vez finalizado el curso, Chukwueze regresa al club italiano, dónde quiere ganarse un puesto fijo. Pero si no lo consigue, debe buscar otras alternativas, con la Premier y La Liga como grandes opciones y el Villarreal aún en mente.

Chukwueze regresa al Milan y busca una nueva oportunidad

El extremo derecho nigeriano ha terminado su vinculación como cedido en el Fulham y el club inglés no se plantea la opción de compra. Esta temporada ha anotado 3 goles y concedido 4 asistencias en los 23 partidos, unas cifras lejos del nivel que demostró en el Villarreal. Por ello, además del elevado precio de coste, el Fulham no se plantea su fichaje. La próxima temporada regresará a la Serie A.

El regreso de Chukwueze al Milan llega en un momento en el que el conjunto 'rossonero' está falto de extremos, lo que hace pensar que será titular. De esta forma, busca recuperar su mejor juego y cifras goleadoras y así ganarse la confianza del Milan para volver a ser decisivo.

¿Hay opciones de volver al Villarreal o La Liga?

Si finalmente no demuestra todo su potencial en la Serie A y no se gana un hueco en los planes de Rúben Amorim, el club italiano buscará la venta del nigeriano. Sin embargo, su precio será elevado, no sólo por ser un jugador que genera mucho peligro, también para recuperar la inversión que hicieron por él, que fue superior a los 20 millones de euros. Aún así, esta cifra fue mucho más barata del precio que le tenía puesto el Villarreal, pero al terminar contrato con ellos, las cifras se abarataron.

Por lo pronto, en este mercado de fichajes el club español no ha preguntado por él ni se ha interesado, principalmente por el alto coste que les supondría. Aún así, el delantero conoce bien los métodos de La Cerámica y quién sabe si la próxima temporada vuelve a vivir otro regreso.