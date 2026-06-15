Túnez destituye a Sabri Lamouchi en pleno Mundial 2026

La Federación Tunecina de Fútbol toma una decisión drástica después del contundente 5-1 encajado en el debut mundialista ante Suecia y busca un relevo urgente para nadar a la clasificación

La Selección de Túnez ha protagonizado una de las primeras grandes sacudidas del Mundial 2026. La Federación Tunecina de Fútbol ha decidido destituir al seleccionador Sabri Lamouchi apenas unas horas después de la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia en el estreno de las Águilas de Cartago en el torneo. La medida llega en medio de una profunda crisis deportiva y con la clasificación para los octavos de final seriamente comprometida.

La decisión supone el final de una etapa que apenas comenzó en enero de este año, cuando Lamouchi fue nombrado seleccionador nacional con la misión de liderar a Túnez en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, los resultados nunca terminaron de convencer y el debut mundialista terminó acelerando una crisis que ya venía gestándose durante los amistosos previos.

La goleada ante Suecia precipitó la decisión de la federación

La derrota ante Suecia fue un punto y fin. El conjunto tunecino mostró numerosas carencias defensivas y fue ampliamente superado por una selección sueca que aprovechó cada error para construir una goleada que dejó muy tocado al combinado africano. Tras el encuentro, Lamouchi reconoció públicamente que los fallos cometidos por sus jugadores habían sido determinantes en el resultado.

Sin embargo, las explicaciones del técnico no fueron suficientes para frenar las críticas. La presión de la afición, de los medios de comunicación y de distintos sectores del fútbol tunecino provocó que la federación convocara una reunión de emergencia para analizar la situación del equipo y tomar una decisión inmediata.

La destitución fue aprobada tras constatar que el proyecto deportivo no mostraba señales de mejora y que el equipo llegaba al Mundial inmerso en una dinámica muy negativa.

Los números de Sabri Lamouchi al frente de Túnez

El balance de Lamouchi al frente de la selección deja muchas dudas. Desde su llegada en enero de 2026, el técnico franco-tunecino dirigió únicamente cinco encuentros, con un saldo de una victoria, un empate y varias derrotas contundentes. El equipo apenas logró marcar dos goles y recibió once en contra durante ese periodo.

Antes del Mundial, Túnez ya había mostrado síntomas preocupantes tras caer por 5-0 ante Bélgica en un amistoso de preparación y perder también frente a Austria. Aunque el seleccionador defendió en varias ocasiones el proceso de renovación de la plantilla y apostó por un grupo más joven, los resultados terminaron condenando su proyecto.

La situación resulta especialmente llamativa porque Lamouchi había llegado con un contrato hasta 2028 y con el respaldo de la federación para liderar un nuevo ciclo deportivo después de la salida de Sami Trabelsi tras la Copa Africana de Naciones.

Mondher Kebaier aparece como principal candidato

La prioridad de la Federación Tunecina de Fútbol pasa ahora por encontrar un sustituto capaz de reconducir la situación en plena competición. Entre los nombres que han surgido con más fuerza destaca el de Mondher Kebaier, actual director técnico de la federación y uno de los perfiles mejor posicionados para asumir el cargo de manera interina.

También han aparecido otras alternativas dentro de la estructura federativa, aunque la urgencia del calendario obliga a tomar una decisión en cuestión de horas. Túnez necesita reaccionar rápidamente para preparar su próximo compromiso mundialista.

La federación espera que el cambio de entrenador genere una reacción inmediata en el vestuario y permita recuperar la confianza de un equipo que ha comenzado el Mundial de la peor manera posible. Lo que parecía un proyecto diseñado para consolidarse a medio plazo ha terminado convirtiéndose en una de las primeras víctimas de la presión competitiva de la Copa del Mundo.

La salida de Lamouchi confirma además la inestabilidad que ha acompañado a Túnez durante los últimos años, con varios cambios de entrenador en un corto espacio de tiempo. Ahora, las Águilas de Cartago buscan un nuevo líder para intentar evitar una eliminación prematura y salvar un Mundial que ha empezado cuesta arriba desde el primer día.