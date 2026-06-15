Resultados y clasificación del grupo F tras la primera jornada y partidos en el Mundial 2026: Países Bajos se atasca y Suecia lo aprovecha

Los de Ronald Koeman vieron como Japón empataba el partido hasta en dos ocasiones dejando marchar dos puntos en los últimos minutos mientras que Suecia no quiso dejar pasar la ocasión para ser líder tras golear a Túnez

El Grupo F del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá también ha completado su primera jornada tras la cual Suecia se sitúa como líder gracias a su holgada victoria frente a Túnez en un duelo donde las 'Águilas de Cartago' acabaron pagando muy caro sus errores.

Unas horas antes, Países Bajos vio como Japón le igualaba dos veces el marcador teniendo que conformarse así con un empate en su estreno mundialista y de paso, obligándole a ganar en la segunda jornada precisamente frente a los líderes, Suecia.

Basado en el orden y la entrega, los 'Samuráis Azules' lograron empatar hasta en dos ocasiones el partido ante Países Bajos, una de las favoritos del torneo mundialista.

Los cuatro goles llegaron en la segunda parte, cuando Virgil van Dijk puso por delante a los de Ronald Koeman en el minuto 51, pero seis minutos después, Keito Nakamura dejó todo igual que antes del tanto del central.

La selección 'Oranje' volvió a marcar en el 64' con el golazo de Crysencio Summerville y se veía ya ganadora de los tres puntos pero Daichi Kamada, en el 89' tiraba por tierra las ilusiones de los neerlandeses y daba un punto más que valioso para Japón.

Suecia somete a Túnez y sueña en grande

En el segundo partido del grupo F, Suecia pasó por encima de Túnez en un partido marcado por los errores del conjunto africano aunque este no se resolvió hasta pasada la hora de juego. Los nórdicos se adelantaron en los primeros minutos del duelo gracias al tanto de Ayari. Isak puso tierra de por medio a la media hora de juego tras una combinación con Gyokeres y después el delantero del Newcastle batía por bajo a Chamakh.

Antes del descanso, Omar Rekik recortaba distancias gracias un buen remate de cabeza tras servicio de Hannibal Mejbri que metía de nuevo en el choque a los tunecinos. Sin embargo, en la segunda parte, un garrafal error de Skhiri, que perdía el balón en la frontal del área ante Isak acabaría significando el 3-1 para Suecia, obra de Gyokeres.

Ya en los últimos minutos, Svensson y Ayari anotaron los dos últimos tantos de los suecos para cerrar el partido. Suecia saltó al liderato del Grupo F, con tres puntos, dos más que Países Bajos y Japón, que empataron este domingo 2-2. Túnez va cuarto de la clasificación con una derrota en un partido.

En la segunda jornada, el próximo sábado 20 de junio, Túnez enfrentará a Japón en Monterrey, en el partido 1.000 de los Mundiales, y Suecia enfrentará en Houston a Países Bajos.