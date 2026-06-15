Resultados y clasificación del grupo E tras la primera jornada y partidos en el Mundial 2026: Alemania golea y Costa de Marfil sorprende

Los de Julian Nagelsmann dan un golpe sobre la mesa en la primera jornada presentando su candidatura al título mientras que los marfileños se impusieron, contra pronóstico, a una Ecuador que se complica la vida en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

La primera jornada del Grupo E ha deparado una goleada, la de Alemania sobre Curazao, y una sorpresa, la de la victoria de Costa de Marfil sobre Ecuador que deja a los de Beccacece ya sin margen de error mientras que pone las cosas muy de cara a los Faé.

Alemania ha protagonizado la primera goleada del Mundial 2026 frente a la debutante Curazao y le endosó un 7-1 pese a que los caribeños lograron igualar el partido momentáneamente con el tanto de Livano Comenencia.Apenas seis minutos tardaron los alemanes en romper la resistencia de su rival con el gol de Felix Nmecham, pero quince minutos más tarde Comenencia empató para Curazao, en un gol que pasará a la historia de este país de 185.000 habitantes al ser el primero en una Copa del Mundo. Sin embargo, después la Mannschaft se convirtió en una apisonadora.

Schlotterbeck en el minuto 38, Kai Havertz en el 50' de la primera parte y en el 88', y Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Denis Undav en la segunda parte, completaron la goleada de los pupilos de Julian Nagelsmann que los convierte en dominadores del Grupo E y candidatos al título.Con su doblete, Havertz, centrocampista del Arsenal, iguala en la tabla de goleadores al estadounidense Folarin Balogun. El triunfo por un marcador tan abultado le permite a Alemania convertirse en la selección que más goles ha marcado en la historia de los Mundiales, con 239, uno más que Brasil.

Ecuador pierde su imbatibilidad en el estreno mundialista

En el segundo partido del Grupo E, el que enfrentó a Costa de Marfil con Ecuador, los africanos acabaron ganando el partido en el minuto 90 gracias a un buen gol de Amad Diallo, que había salido en la segunda parte.

Cosas del destino y del fútbol, Ecuador llegaba a este Mundial con una racha de 19 partidos sin conocer la derrota, habiendo realizado una fase de clasificación para el Mundial brillante, sin embargo, a las primeras de cambio en la cita mundialista, los hombres dirigidos por Sebastián Beccacece han caído de forma cruel.

La última derrota de Ecuador hasta la de hoy se remonta al 6 de septiembre de 2024, cuando perdió por 1-0 ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, precisamente en el debut del argentino Sebastián Beccacece en el banquillo.

Ahora, Ecuador se queda prácticamente sin margen de error ya que debe ganar a la débil Curazao en la próxima jornada y jugarse la clasificación para dieciseisavos de final ante Alemania en el último duelo de la fase de grupos.