Mundial 2026 | Partidos de hoy martes 16 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Francia - Senegal, Irak - Noruega, Argentina - Argelia

Francia, Argentina y la Noruega de Haaland y Sorloth agitan una jornada de martes que abre de golpe el pulso real del Mundial 2026, con tres estrenos que mezclan favoritos, morbo y madrugada futbolera en Estados Unidos, México y Canadá

Selecciones como Francia o Argentina se estrenan en el día de hoy en el Mundial 2026, con diferentes partidos que empezarán a marcar el camino de los de Didier Deschamps y los de Lionel Scaloni en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Además, no serán los dos únicos combinados que debuten en este martes 16 de junio, ya que la Noruega de Haaland y Sorloth disputarán su encuentro ante Irak.

Por un lado, Senegal será la primera selección que se mida con Francia en este Mundial. Los de Didier Deschamps llegan como uno de los grandes favoritos a levantar el trofeo, con un poderío ofensivo que le obliga a llegar a lo más alto de la competición. Nombres como el de Mbappé, Olise, Doué o Dembélé aparecen en la convocatoria de un combinado que comienza en el día de hoy su camino para llegar a la final.

Horario y dónde ver por tv el Francia - Senegal

Francia no lo tendrá nada fácil ante Senegal en su estreno en el Mundial. El combinado dirigido por Didier Deschamps tendrá delante a la vigente campeona de África, aunque según la Confederación Africana de Fútbol ganó Marruecos. En cualquier caso, Pape Thiaw cuenta con grandes estrellas para competir en este torneo de Estados Unidos, México y Canadá, como son los casos de Edouard Mendy, Pape Gueye o Sadio Mané.

Además, Senegal cuenta con otros perfiles como el de Nicolas Jackson, delantero del Bayern de Múnich. En cualquier caso, el encuentro entre Francia y Senegal tendrá lugar hoy martes 16 de junio a las 21:00 horas. El conjunto de Didier Deschamps debutará en este Mundial 2026 en el MetLife Stadium de New Jersey. Este choque se podrá ver por DAZN, que emitirá en España todos los partidos de la competición.

Horario y dónde ver por tv el Irak - Noruega

Noruega llega al Mundial 2026 tras eliminar en las rondas de clasificación a Estonia y a Italia. Los de Solbakken cuentan con diferentes perfiles de jugadores con los que podrían dar la sorpresa en fase de grupos y a lo largo de este torneo de selecciones. Entre ellos, destacan Nyland, Odegaard, Haaland, Sorloth, Strand Larsen o Schjelderup.

Por su parte, el partido entre Irak y Noruega se disputará cuando las horas del reloj indiquen justo el 17 de junio, a las 00:00 horas, por lo que será de la madrugada del martes al miércoles, 16 a 17. Además, este encuentro tendrá lugar en el Gillette Stadium de Massachusetts. Al igual que el Francia - Senegal, este choque se retransmitirá en España través de DAZN.

Horario y dónde ver por tv el Argentina - Argelia

Por último, Argentina se medirá a Argelia con el objetivo de conseguir los tres primeros puntos de su Grupo en el Mundial 2026. Los de Lionel Scaloni, con una convocatoria de mucho potencial, llegan al duelo como vigentes campeonas del Mundo tras derrotar a Francia en la final de Qatar 2022. Por ello, el reto no será de nuevo nada sencillo, pero lo afrontan con el aliciente de que podría ser el último de Leo Messi, que juega su sexto Mundial.

En este caso, el Argentina - Argelia comenzará el jueves 17 de junio a las 3:00 de la mañana, es decir, la madrugada del miércoles 16 al jueves 17. Este encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium, situado en Kansas City. Además, en su caso, este choque será retransmitido, además de por DAZN, por RTVE, que confirmó que este duelo sería uno de los que emitiese gratis y abierto al público.