Convocatoria de Argentina para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Lionel Scaloni confía en la base de la selección que ganó el Mundial en 2022 y la Copa América en 2024 para la nueva cita mundialista en una lista de convocados donde hay sorpresas y ausencias inesperadas

La selección argentina defenderá el título de campeona mundial conseguido hace cuatro años en Qatar con el objetivo de poder mantenerlo cuatro años más y para ello el seleccionador Lionel Scaloni ha confiado en buena parte del bloque que llevó a Argentina a la gloria hace cuatro veranos.

17 de los 26 futbolistas convocados por Scaloni ya fueron campeones del Mundo en Qatar, siendo inevitablemente una lista con jugadores veteranos pero a los que ha incluido juventud y desparpajo con los talentos más incipientes de la triple campeona del mundo.

Importantes ausencias en la lista

La mayoría de los nombres incluidos en esta convocatoria han sido parte del plantel argentino durante la recta final de las eliminatorias sudamericanas, aunque hay algunas ausencias que sorprenden, como la del siempre competitivo Marcos Acuña, que había estado en las últimas llamadas.

Su lugar lo ocupa Facundo Medina, del Olympique de Marsella, que puede jugar tanto como lateral como de central, pero con apenas siete partidos como internacional argentino. También se han quedado fuera jugadores importantes como Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Marcos Senesi o Gianluca Prestianni.

En cambio hay otros nombres que sí han sido incluidos, además del de Facundo Medina, que han sorprendido en cierta manera ya que no llegan en su mejor momento de forma, como es el caso de Giovani Lo Celso, pero que es un jugador clave para Scaloni, y otro como José Manuel López, delantero del Palmeiras que completa el ataque con Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Una convocatoria con la base de los campeones

Pero como decimos, con la base del equipo campeón del Mundo en 2022 y de América en 2024, Scaloni acude a la cita mundialista de este verano, donde sus tres porteros son Gerónimo Rulli, Juan Musso y el 'Dibu' Martínez, un peso pesado del vestuario.

En defensa hay varias opciones aunque en toería la titular sería la formada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, aunque esperarán su momento otros jugadores como Gonzalo Montiel, autor del gol de penalti que dio el título mundial en 2022, Leonardo Balerdi, Facundo Medina además del experimentado Nicolás Otamendi.La competencie entre los centrocampistas es enorme, con jugadores de gran calidad como Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández a lo que acompañan alternativas serias como las de Exequiel Palacios, Lo Celso y Barco.

En ataque, más de lo mismo. Lionel Messi es la figura, leyenda y capitán de Argentina, quien estará rodeado de mucho talento con jugadores como Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, además de Nico Paz y José Manuel López.

Argentina disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el grupo J, en el que se medirá a Argelia, Austria y Jordania.

La lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026

Porteros

Emiliano Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Juan Musso (Atlético de Madrid).

Defensas

Gonzalo Montiel (River Plate).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Lisandro Martínez (Manchester United).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Cristian Romero (Tottenham Hotspur).

Facundo Medina (Olympique de Marsella).

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Centrocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors).

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Enzo Fernández (Chelsea).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Giovani Lo Celso (Real Betis).

Valentín Barco (Estrasburgo).

Thiago Almada (Atlético de Madrid).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Nicolás González (Atlético de Madrid).

Nicolás Paz (Como).

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami).

Lautaro Martínez (Inter de Milán).

José Manuel López (Palmeiras).

Julián Alvarez (Atlético de Madrid).