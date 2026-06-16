Infantino, presidente de la FIFA, saca pecho con Irán en el Mundial

El máximo dirigente de la FIFA destacó que el estreno del combinado iraní ante Nueva Zelanda ya forma parte "de la historia". El cuadro asiático juega todos sus encuentros de la fase de grupos en Estados Unidos, país con el que vive una guerra desde hace varios meses

La selección de Irán, uno de los combinados más seguidos en este Mundial 2026 por algo que poco o nada tiene que ver con el fútbol, la guerra que mantiene su país desde hace varios meses con Estados Unidos. En la madrugada de este martes 16 de junio, Irán debutó en el Mundial ante Nueva Zelanda en un encuentro en el que el cuadro iraní empató hasta en dos ocasiones para sumar el primer punto de esta fase de grupos.

El debut de Irán en el SoFi Stadium de Los Ángeles, no se lo quiso perder el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Una vez que se confirmó el empate entre Irán y Nueva Zelanda, Infantino se mostró en redes sociales feliz por el debut del combinado iraní en un encuentro que calificó como "historia" del Mundial.

Irán debuta en el Mundial y la FIFA lo celebra

Gianni Infantino se mostró feliz por el debut de Irán en territorio de Estados Unidos y ante unos 70.000 espectadores: "De nuevo, un estadio lleno en Los Ángeles, unos 70.000 espectadores. Un partido precioso y emocionante. El partido entre Irán y Nueva Zelanda, 2-2 al final, grandes momentos y goles. Estaba muy, muy contento de ver al equipo iraní jugar en el Mundial 2026. Esto es parte de la historia de este Mundial y apreciamos mucho a la selección de Irán".

Curiosamente y como si se tratase de un reportero de televisión, Gianni Infantino mostró en el vídeo en el que realizó estas declaraciones, el vestuario de Irán y se dirigió a los jugadores de la selección asiática: "Enhorabuena a todos. Estoy muy contento de veros aquí y de que hayáis jugado".

Los problemas de Irán en el Mundial con Estados Unidos y Trump

Por mucho que Donald Trump afirmase semanas atrás de que estaría encantado de recibir a la selección de Irán en su país, esta no está siendo la realidad del cuadro dirigido por Amir Ghalenoei. Irán, que disputará todos sus partidos de la fase de grupos en territorio de Estados Unidos, ha tenido que establecer su campo base en la ciudad mejicana de Tijuana, al norte del país azteca.

Estados Unidos, de cara a la galería, se muestra como un país de brazos abiertos en este Mundial pero la realidad es muy diferente ya que con las restricciones impuestas a Irán está provocando que dicha selección tenga que ir a la sede de sus partidos en territorio estadounidense y volver a Tijuana en el mismo día. Además, Irán ha visto como desde Estados Unidos solo se le ha otorgado la visa para acceder al país a parte de la delegación iraní.

Los dos encuentros que le quedan a Irán en esta fase de grupos del Mundial le llevarán nuevamente a Los Ángeles el próximo 21 de junio para medirse a Bélgica y el 27 a Seattle ante Egipto.