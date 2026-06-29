¿Qué pasa con Zubimendi? Las razones de la extraña decisión de Luis de la Fuente

Es el único centrocampista de la Selección española que todavía no ha jugado un solo minuto cuando ha sido uno de los futbolistas más determinantes del Arsenal esta campaña, con el que ha ganado la Premier League más de 20 años después

Es la pregunta que muchos aficionados españoles se hacen tras la fase de grupos de España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde el seleccionador Luis de la Fuente ha repartido minutos en el centro del campo pero en el todavía no ha tenido la oportunidad de debutar el medio centro del Arsenal.

El futbolista de San Sebastián ha sido uno de los futbolistas que más ha jugado esta temporada con su club, el Arsenal de Mikel Arteta, apareciendo en un total de 57 partidos y sumando 4.299 minutos oficiales en el campeón de la Premier League pero parece que eso no es suficiente para al menos tener algunos minutos con la campeona de Europa.

Título que España ganó en 2024 con Zubimendi jugando 45 minutos en aquella final ante Inglaterra. Y es que en aquella ocasión, aunque el donostiarra también era suplente, al menos sí que tuvo minutos en la fase de grupos, cuatro ante Croacia en el debut, y 90' frente a Albania. Sin minutos en octavos ni cuartos, Zubimendi volvería a aparecer en la semifinal frente a Francia y ya en la final.

Sin embargo, en el torneo norteamericano todavía no se ha podido estrenar, y muchos se cuestión por qué viendo que el juego de España tampoco es que sea muy convincente. Luis de la Fuente ha dado el timón de la Selección española a Rodri, uno de los intocables, y el hecho de que se empatará en la primera jornada ante Cabo Verde no ha permitido rotar de una forma más masiva que posiblemente le hubiera gustado al seleccionador.

De momento, los roles están claros, y para Luis de la Fuente Zubimendi es el recambio natural de Rodri, que prácticamente lo ha jugado todo, salvo unos minutos ante Cabo Verde cuando lo sustituyó Nico Williams.

Y su dibujo de tres hombres en el centro del campo también es inamovible hasta la fecha, con un pivote, Rodri, y dos hombres de un perfil más ofensivo y dónde sí está rotando más el seleccionador, habiendo usado ya ahí a futbolistas como Pedri, Fabián, Dani Olmo o Mikel Merino, incluso Gavi jugó el primer partido aunque más adelantado y en la banda izquierda.

Zubimendi y siete más, inéditos

Dos de ellos son porteros. David Raya y Joan García siguen viendo los partidos desde el banquillo viendo como se esfumaba ante Cabo Verde la posibilidad de poder jugar alguno el tercer partido de la fase de grupos.

Grimaldo es otro que espera pacientemente. Mientras que en el lateral derecho Marcos Llorente y Pedro Porro han alternado partidos, en el izquierdo Marc Cucurella lo ha jugado todo. Pubill, uno de los debutantes en la lista de Luis de la Fuente, tampoco ha participado todavía.Los otros dos que faltan son Borja Iglesias, sin oportunidades todavía en la delantera, y Víctor Muñoz, que recayó de su lesión muscular en la concentración de la Selección y en la que está trabajando para recuperarse cuanto antes.