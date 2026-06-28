Iñaki Williams, hermano y compañero de Nico Williams en el Athletic Club, confirma el drama con el jugador de la selección española

El hermano mayor del extremo de España, que defiende los colores de Ghana en este Mundial, habló tras el encuentro ante Croacia de la dolencia del pequeño de los Williams tras una dura entrada en el partido ante Uruguay

Nico Williams y Yeremy Pino fueron las dos notas negativas y ciertamente preocupantes de la victoria de la selección española ante Uruguay el pasado 27 de junio. En la última jornada de la fase de grupos de España, los de Luis de la Fuente afrontaron un partido que fue creciendo en agresividad por parte de los de Marcelo Bielsa conforme avanzaban los minutos.

En una acción a poco del final, Nico Williams sufrió una entrada por detrás en el centro del campo y el jugador de la selección española y del Athletic Club no dudó en recriminarle al jugador de Uruguay (Nicolás de la Cruz) la inoportuna acción. Después del encuentro se pudo ver a Nico Williams salir del Estadio de Guadalajara con una visible cojera y el propio Luis de la Fuente deseó que solo fuese una molestia.

Desde la propia selección española se confirmó la lesión: "Lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma", rezaba el parte médico. Este pasado sábado, después del encuentro entre Croacia y Ghana, su hermano y compañero en el Athletic Club, Iñaki Williams, confirmó el golpe anímico que ha sufrido Nico con esta lesión.

Nico Williams está jodido según confirmó su hermano Iñaki

Después del encuentro entre Croacia y Ghana que terminó con ambas selecciones clasificadas para dieciseisavos de final del Mundial, Iñaki Williams atendió a los compañeros de DAZN y como es lógico fue cuestionado este sobre la lesión de su hermano Nico Williams. El mayor de los Williams confirmó que desde que terminó el partido entre España y Uruguay en el que Nico se lesionó tras una dura entrada, están en constante contacto y además apuntó al estado anímico de su hermano: "Llevamos desde ayer que salió del partido en constante contacto. Está triste, está jodido".

Instante de la acción en la que De la Cruz lesiona a Nico Williams

Seguidamente Iñaki Williams explicaba que Nico Williams ha vivido una temporada complicada en lo físico por las constantes lesiones en el Athletic Club y que estaba empezando a encontrarse más cómodo y feliz cuando le ha llegado esta nueva dolencia que le hará perderse, como mínimo, el próximo partido de España en el Mundial: "Al final pues es lo que hablábamos el otro día, que sí, que no, que sí, que no y cuando volvía a estar y a encontrarse consigo mismo y físicamente pues otra nueva lesión".

La gravedad de la lesión de Nico Williams no invita al optimismo

Ilaki Williams también comentó que la lesión que sufre su hermano Nico Williams no es muy grave pero que le mantendrá apartado de los próximos partidos de España. El jugador del Athletic Club y de Ghana apostó por que España vaya superando rondas en este Mundial para que Nico pueda volver a tener minutos: "Parece que no es muy grave pero si que le va tener apartado pues los próximos partidos. Ojalá que España pueda seguir pasando y pueda tener Nico (Williams) su momento".

Por último, Iñaki Williams no escondió la complejidad que supone la vuelta de Nico Williams en este Mundial aunque apeló a la esperanza como último clavo al que agarrarse el jugador de la selección española: "Es verdad que es complicado pero la esperanza es lo último que se pierde y ojalá pues Nico pueda volver a estar".