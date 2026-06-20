El futuro de Lucas Beltrán se define con el Valencia sin hacer movimientos

El atacante finalizó su cesión en el club blanquinegro y volvió a la Fiorentina a pesar de que había mostrado su deseo de continuar en el Valencia CF. Ante la fala de movimientos el argentino está cerca de fichar por River Plate que en las últimas horas está apretando para cerrar su incorporación

El Valencia CF no parece que esté muy interesado en la continuidad de Lucas Beltrán el cual está muy cerca de definir su futuro deportivo. El argentino, hace unas semanas, mostró su predisposición para continuar en el club blanquinegro, pero ante la falta de movimientos del equipo de Mestalla y la aparición de River Plate todo apunta a que no volverá al Valencia CF el cual tendrá que acudir al mercado de fichajes en busca de un sustituto porque el equipo que entrena Carlos Corberán no es que vaya sobrado de armas ofensivas actualmente.

River Plate aprieta para cerrar el fichaje de Lucas Beltrán

Todos las señales indican que Lucas Beltrán ha cerrado de manera definitiva su etapa en el Valencia CF. River Plate se encuentra en negociaciones avanzadas con la Fiorentina y está cerca de incorporar al atacante de cara a la siguiente temporada en calidad de cedido. De hecho sólo falta que el propio Lucas Beltrán dé el sí.

Lucas Beltrán abandonó el Valencia CF hace unas semanas cuando terminó su cesión, no había opción a compra, volviendo así a la Fiorentina. El argentino ha estado muy feliz en el Valencia CF el cual no parece haber escuchado las peticiones del futbolista, quien dejó claro que quería continuar en el club de Mestalla. "Es que no es una decisión mía. Depende de lo que opine el Valencia de mí, de lo que la Fiorentina quiera hacer conmigo... Son tantos factores. Pero si dependiera solo de mí... me encantaría quedarme".

A pesar de jugar en calidad de cedido, Lucas Beltrán ha sido un futbolista que ha sido importante durante buena parte de la temporada en el Valencia CF en donde es cierto que ha perdido importancia en la recta final de la campaña por algunos problemas físicos que no le han dejado tener la continuidad que hubiese querido. El argentino, de sólo 25 años, disputó 30 partidos y 1.604 minutos en los que marcó 3 goles y dio 2 asistencias.

Un rendimiento que parece que no ha sido suficiente para que el Valencia CF vuelva a intentar la incorporación de un Lucas Beltrán que en estos primeros compases del mercado de fichajes de verano está muy cerca de unirse a River Plate.

El Valencia CF necesita fichar futbolistas ofensivos

Poco a poco, el Valencia CF se está quedando sin futbolistas ofensivos. Lucas Beltrán apunta a no volver y la continuidad de Largie Ramazani está muy complicada por la cantidad de dinero que exige el Leeds United para dar luz verde a su traspaso.

Con esta tesitura, más la grave lesión de Diego López, que se perderá la primera parte de la siguiente temporada, el Valencia CF actualmente cuenta con Hugo Duro y Umar Sadiq como delanteros centro, mientras que en los extremos y en la media punta están disponibles Arnaut Danjuma, Luis Rioja y André Almeida. No se cuenta con Dani Raba que apunta a salir en el mercado de fichajes de verano.

De este modo, el Valencia CF necesita fichar jugadores de ataque si no quiere tener una de las ofensivas más débiles de toda Primera división.