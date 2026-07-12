Guido Rodríguez y el cariño del Valencia: "﻿El club me valoró mucho"

El argentino se ha referido a su continuidad como valencianista y lanza un mensaje para el último año de Mestalla: "Hay que despedir ese gran estadio como se merece"

Guido Rodríguez se comprometió hace unas semanas con el Valencia CF por dos temporadas. Después del medio curso en las filas del club valencianista, el argentino se decidió para repetir estancia. "El club me valoró mucho y eso fue muy importante para mí", ha asegurado el jugador argentino.

Unas palabras que Guido Rodríguez ha pronunciado en una entrevista en los medios oficiales del Valencia, donde ha ahondado en su razón de seguir en el club valencianista. "Tenía ganas de seguir, la ilusión que me hacía de continuar aquí. El club me valoró mucho y eso fue muy importante para mí, estar en un lugar donde me quieran y donde yo quería estar y disfrutar. Ojalá que podamos hacer un bonito proyecto este año, tanto los jugadores, el club, la afición, todos juntos", ha dicho.

Las sensaciones de Guido Rodríguez cuando volvió a España y su estancia en Valencia

Además, Guido Rodríguez ha valorado lo a gusto que se siente en el Valencia y en la ciudad, también en el ámbito personal. "Cuando volvimos de Inglaterra y aterrizamos en Valencia o estábamos viviendo, mi esposa y yo sentíamos que ‘volvíamos a casa’. Sentimos a España como nuestra segunda casa, estuvimos muy cómodos en Valencia. Mi esposa y mi hija, la de 2 años, están encantadas. Muy contentas con el colegio y la ciudad", ha afirmado el centrocampista.

La experiencia de la media temporada pasada fue clave para que Guido Rodríguez se decidiera a repetir: "Disfrutamos mucho durante mi pasada estancia. Tratamos de vivir la vida así, más allá de lo deportivo, que es muy importante y exige mucha responsabilidad con toda la afición valencianista. Intentamos también disfrutar de la parte humana. Estuvimos muy a gusto aquí y eso influyó también en la decisión".

Guido Rodríguez y la despedida que merece Mestalla en su último año

Uno de los atractivos que tendrá la temporada para el Valencia será la despedida de Mestalla. Algo que no ha pasado por alto Guido Rodríguez. "Es un estadio mítico de España, que veía de pequeño desde Argentina jugar a jugadores argentinos que pasaron por el Valencia", ha señalado el campeón del mundo que ha continuado: "pero para avanzar hay que moverse y es lo que está haciendo el club con el Nou Mestalla".

El argentino ha dejado una última reflexión a propósito del estadio y al hecho de que será la última temporada en Mestalla antes del cambio: "Hay que estar más unidos que nunca para despedir ese gran estadio como se merece".

El lado más personal de Guido Rodríguez

Guido Rodríguez, además, ha hablado de sus aficiones fuera del fútbol: "Me gusta hacer asados y poder mostrar a la gente del club la cultura argentina por la unión y todo lo que se comparte haciéndolo. El mate también me gusta, trato de regularlo, y, en vacaciones, lo tomo más".

El argentino ha continuado con su lado más personal. "Siento mucha pasión por el fútbol, por jugarlo. Hace años que también aprendí a desconectar de este deporte cuando vuelvo a casa. Estoy mucho con mi esposa y mi hija de dos años. Tengo otra hija mayor, de 13 años, que está en Argentina, y también estoy muy pendiente de ella. Estuve en las vacaciones con ella. Me gusta también leer libros, ahora estoy leyendo ‘Conversaciones con Dios’. Desde que nació mi hija pequeña, es complicado ver series. La última, la de Rafa Nadal", ha manifestado.