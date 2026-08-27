Flick no cierra el mercado del Barcelona: "No sé si Raphinha es el mejor nueve"

El técnico alemán elogia el partido del conjunto azulgrana ante el Athletic, defiende el papel de Raphinha como delantero y destaca el debut de Rodri y la actuación de Lamine Yamal

Hansi Flick terminó satisfecho con el rendimiento del Barcelona en su victoria ante el Athletic Club (2-0), especialmente por la cantidad de ocasiones generadas por su equipo. El técnico alemán, además, volvió a dejar abierta la cuestión de Raphinha como referencia ofensiva.

“No sé si Raphinha es el mejor nueve. Para mí es importante que el plan salga bien, sea Raphinha o no el nueve”, explicó Flick después del encuentro. El entrenador azulgrana justificó la elección del brasileño por su capacidad para interpretar diferentes situaciones del juego y por una intensidad que considera fundamental para su idea.

Flick no necesita un ‘9’ fijo para su Barcelona

La utilización de Raphinha como delantero centro no parece una solución circunstancial para Flick. El brasileño volvió a ocupar esa posición ante el Athletic y respondió con uno de los momentos determinantes del encuentro: recibió el pase vertical de Pedri, atacó el espacio y superó a Unai Simón antes de marcar el 1-0.

Flick, sin embargo, quiso alejar el debate de la etiqueta de delantero centro: “Por su dinamismo, sus desmarques y su intensidad es el adecuado”. Para el técnico, la posición nominal que aparece en la alineación tiene menos importancia que la capacidad del futbolista para ejecutar el plan colectivo.

El brasileño ya suma tres goles en las dos primeras jornadas de LaLiga, los mismos que Fermín López, que volvió a aparecer ante el Athletic para cerrar el partido en el tramo final.

Flick, contento con el Barcelona: "Hemos hecho un gran partido"

Más allá de los nombres propios, Flick puso el foco en el funcionamiento colectivo. El entrenador considera que el Barcelona produjo suficientes ocasiones como para haber obtenido una victoria más amplia.

“Tenemos una idea de cómo atacar y creo que hoy hemos hecho un gran partido, con muchas oportunidades, marcando solo dos goles, pero hemos creado muchas situaciones de gol”, explicó.

El dato encaja con lo ocurrido sobre el césped. El Barcelona fue imponiendo su dominio después de un inicio intenso del Athletic y encontró espacios de forma constante. Lamine Yamal tuvo varias ocasiones, Raphinha estrelló un remate en el poste y el conjunto azulgrana llegó a ver cómo un gol de Pedri era anulado por fuera de juego previo.

Aun así, Flickencontró un aspecto que mejorar: “No siempre se marcan muchos goles. Es muy importante no encajar. En algunas situaciones, con 1-0, nos ha faltado un poco más de calma”.

Flick se rinde a Xavi Espart: "Es top"

Uno de los nombres propios de la noche fue Xavi Espart. El joven futbolista ocupó el lateral izquierdo y convenció especialmente a su entrenador, que no escatimó elogios después del partido: “Espart tiene una gran técnica, resuelve muy bien las situaciones, en ataque y en defensa. Me ha sorprendido su rendimiento hoy en la banda izquierda. Es top”.

El técnico, no obstante, también introdujo una dosis de prudencia al hablar del crecimiento del futbolista: “Tiene margen de mejora, como todos, pero es un fantástico jugador”.

Rodri debuta y Flick encuentra otra pieza para el centro del campo

El otro gran foco de atención estaba en el debut de Rodri con la camiseta del Barcelona. El centrocampista madrileño entró en el segundo tiempo en sustitución de Marc Bernal y disputó sus primeros minutos como futbolista azulgrana después de completar su llegada procedente del Manchester City.

Rodri reconoció tras el encuentro que todavía necesita recuperar ritmo después de un verano especialmente largo, pero dejó claro el significado que tenía para él estrenarse con el Barcelona: “Estoy muy feliz por estar donde quería estar y, a partir de ahora, toca trabajar”.

Su entrada permitió a Flick modificar la estructura del equipo en el tramo final del encuentro. El alemán cuenta ahora con una alternativa de máximo nivel para controlar el centro del campo y administrar los partidos cuando el contexto lo requiera. Para Rodri, el objetivo inmediato pasa por adaptarse a sus nuevos compañeros y alcanzar progresivamente su mejor condición física.

Flick protege a Lamine Yamal pese a su falta de gol

Lamine Yamal se marchó del partido sin marcar, pero Flick no quiso que el dato eclipsara su actuación. El técnico destacó especialmente la evolución del extremo después de un periodo en el que, según sus propias palabras, había estado “más cabizbajo”.

“Le hemos intentado levantar y hoy se ha visto la mejor versión de Lamine, aunque no haya podido marcar”, explicó.

El alemán valoró el trabajo del joven atacante y consideró que su aportación fue mucho más amplia que la estadística goleadora: “Es lo que necesitamos de él, ese trabajo, la constancia, porque los goles llegarán, el talento está”.

La actuación de Lamine estuvo marcada por su insistencia. El futbolista tuvo varias oportunidades para marcar, entre ellas un disparo que se encontró con Unai Simón y un lanzamiento que terminó estrellándose contra el larguero.

Flick, por tanto, no parece preocupado por que el extremo todavía no haya encontrado el gol en este inicio de Liga. El técnico prioriza que mantenga su capacidad para generar peligro y participar en el juego colectivo.

Y esa es, en definitiva, la lectura que hace Flick de un Barcelona que suma dos victorias en las dos primeras jornadas. Raphinha puede ejercer de nueve, Rodri ya empieza a formar parte de la maquinaria azulgrana y Lamine no necesita marcar para convencer a su entrenador. Lo que el alemán exige, por encima de todo, es que el plan funcione.