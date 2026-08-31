Gabriel Jesus aterriza en Barcelona y lanza un mensaje al Barça antes de firmar

El delantero brasileño se dejó ver este lunes en el aeropuerto de El Prat acompañado de su familia y en las próximas horas completará la revisión médica antes de firmar como nuevo jugador azulgrana

Gabriel Jesús ya está en Barcelona. El delantero brasileño, de 29 años, aterrizó este lunes en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de El Prat acompañado por su esposa y sus dos hijos, dando así el último paso antes de convertirse oficialmente en nuevo futbolista del Barça.

El atacante llegó cargado de ilusión y con una sonrisa ante los medios de comunicación. Aunque no quiso profundizar en su fichaje al no haber firmado aún el contrato, sí dejó claro su estado de ánimo de absoluta felicidad y también quiso despejar cualquier duda sobre su condición física.

"Estoy muy contento"

"Estoy muy contento y muy feliz", aseguró el brasileño a su llegada a Barcelona. El nuevo ariete azulgrana incluso posó ante los medios realizando el gesto de la llamada telefónica, una de las celebraciones más clásicas que le han acompañado durante su carrera.

El jugador se desplazó posteriormente a su hotel y tiene previsto completar la revisión médica entre el Hospital de Barcelona y las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Una vez superado este trámite, el club podrá hacer oficial su incorporación.

Cuestionado por el estado de su rodilla, después de la grave lesión del ligamento cruzado que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante buena parte de 2025, el brasileño fue tajante y despejó cualquier duda al respecto de forma muy escueta: "Estoy perfecto".

Un fichaje cerrado con el Arsenal

El FC Barcelona ha alcanzado un acuerdo con el Arsenal para incorporar a Gabriel Jesús por una cantidad de 10 millones de euros fijos más otros cinco en variables, vinculados al cumplimiento de determinados objetivos. El futbolista firmará por dos temporadas, hasta 2028, con una tercera campaña opcional.

La operación se aceleró después de que el Atlético de Madrid se negara a negociar la salida de Julián Álvarez. El Barça buscaba una alternativa para reforzar su ataque y ha encontrado en Gabriel Jesús una oportunidad de mercado que decidió aprovechar.

Aunque no era el delantero centro inicialmente pretendido por Hansi Flick, el técnico valora especialmente el trabajo defensivo del brasileño y su capacidad para participar en la presión. Una característica que ya destacó durante su etapa en el Manchester City, donde Pep Guardiola confió en él precisamente por su intensidad sin balón.

Su posible debut, ante el Valencia

Gabriel Jesús tendrá la oportunidad de encontrarse con sus nuevos compañeros este mismo lunes por la noche, ya que está previsto que acuda al Spotify Camp Nou para presenciar el duelo liguero entre el Barcelona y el Rayo Vallecano.

Si todo transcurre según lo previsto, el martes será su día clave. El delantero debería firmar su contrato en el despacho de Joan Laporta y posteriormente ser presentado oficialmente como nuevo futbolista azulgrana.

Su estreno podría llegar incluso el próximo domingo en Mestalla, donde el Barça visitará al Valencia en la cuarta jornada de LaLiga.

Llega tras recuperar su mejor versión física

El brasileño sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda que le obligó a permanecer de baja desde enero hasta diciembre de 2025. Su falta de continuidad en la segunda mitad de la pasada campaña también terminó dejándole fuera del Mundial.

Sin embargo, Gabriel Jesús completó desde mediados de julio la pretemporada con el Arsenal con buenas sensaciones y llegó a disputar varios amistosos. No participó ni en la Community Shield ante el Manchester City, que los 'gunners' ganaron por 3-0, ni en el estreno liguero frente al Coventry, también saldado con triunfo por 3-0.

La competencia en el ataque del conjunto de Mikel Arteta, con Kai Havertz y Viktor Gyökeres por delante, ha sido crucial a la hora de facilitar su salida rumbo a Barcelona. Ahora, el brasileño afronta una nueva etapa en el equipo azulgrana con el objetivo de convertirse en el 'nueve' de referencia para Flick.