Fermín, jugador del Barcelona, recuerda el problema en su infancia: "Tuve un momento complicado por mi físico"
El jugador del Barcelona y la selección española, que colabora con la Fundación ColaCao, ha recordado en una entrevista los difíciles episodios que vivió de adolescente, reconociendo que tuvo "alguna que otra burla, por mi estatura y por mi físico, que me hizo sentir inferior durante mi etapa formativa"
Fermín se ha consolidado en la élite del fútbol a sus 23 años. Tanto en el Barcelona como en la selección española, el centrocampista se ha convertido en un jugador clave, tanto para Hansi Flick como para Luis de la Fuente. Sin embargo, el jugador ha desvelado una serie de problemas que ha tenido que sufrir durante su infancia, apuntando "un momento complicado por mi físico. Lo pude superar gracias a mi familia".
Fermín: "Siempre había la broma de "Fermín, el pequeñín""
De esta manera, Fermín atendió al Diario Marca para comentar su colaboración con la Fundación Colacao: "Para mí es un honor y una responsabilidad aportar mi granito de arena en esta iniciativa de la Fundación Colacao. Creo que soy una persona que tiene una cierta repercusión y puedo dar un poco más de visibilidad a este proyecto, y estoy muy contento por ello. Y muy orgulloso".
El jugador recuerda que tuvo "alguna que otra burla, por mi estatura y por mi físico, que me hizo sentir inferior durante mi etapa formativa. Fue una etapa complicada y la pude superar gracias a mi familia y a la gente que me quería y quiere. Tuve un momento complicado por mi físico. Siempre había la broma de "Fermín, el pequeñín".
El centrocampista del Barcelona explica que "al principio, te hace gracia y parece que la broma no te afecta porque no te lo tomas mal, pero ya cuando te lo dicen muchas veces sí que lo hace...Piensas que no puedes competir con gente de tu edad, que no tienes las mismas fuerzas, que eres más bajito. Esa situación te hace sentir inferior y te genera inseguridad. Pasé muchos momentos duros en la habitación".
Fermín: "Todos esos malos momentos me los llevo de aprendizaje"
Sobre si le afectó, Fermín comenta que "sí, porque al final todos esos malos momentos me los llevo de aprendizaje, y, aunque era muy pequeño y quizás emocionalmente no tenía cierta madurez, creo que ahora lo veo de una manera de aprendizaje. Me ha ayudado a madurar y a ser la persona que soy hoy en día".
Sin embargo, Fermín no dudó de él mismo: "No, no dudé sobre mi carrera, pero sí que muchas veces dudé de mí mismo porque tenía un hándicap que era mi físico, y veía que no podía hacer lo mismo que mis compañeros o que no llegaba a hacer el fútbol que a mí me gustaba. Y, entonces, fue un momento de gran frustración, causado por todos esos pensamientos negativos que tenía por mi físico".
Fermín: "Es muy importante transmitirlo a los demás"
Fermín reconoce la importancia de comunicarlo a su entorno: "Sí, es muy importante transmitirlo a los demás, sacarlo de dentro. Y, en mi caso, tenía a mi familia, a mis padres. Me transmitían más positividad y me ayudaron a revertir un poco esa situación mala que estaba viviendo. Siempre me salvaban y hacía que no me hundiera. Soltaba con ellos lo que llevaba dentro y por ellos sacaba las fuerzas cuando no tenía ganas de entrenarme".
Por ello, el jugador del Barcelona deja claro que "yo cogía esos comentarios y los tomaba como una motivación. Que un técnico no me ponga porque soy pequeño o que me digan que soy bajito no me quitará la ilusión ni los sueños ni la motivación. Me hacía luchar más y esforzarme más. Pensaba que algún día lo conseguiría y que se acordarían de mí. Y eso le diría a los niños que ahora lo están pasando mal".
Fermín: "Han tenido una infancia o adolescencia parecida a la mía en cuanto a lo físico"
Por último, Fermín, que fue el MVP ante el Valencia, destacó la figura de Messi e Iniesta: "Ellos son mis referentes, principalmente por cómo eran como futbolistas y lo que hacían en el campo. Pero también creo que han tenido una infancia o adolescencia parecida a la mía en cuanto al físico. Y en aquellos momentos un poco complicados, ver a dos personas que han sido tan grandes, los mejores del mundo".
El centrocampista, que se quedó sin Mundial 2026, apunta que "han podido revertir situación, hizo que me viera reflejado en ellos. Me hicieron ver que ser pequeño no tiene por qué hacerte sentir inferior. Al contrario, puedes desarrollar otras cualidades futbolísticas que te pueden ayudar: rapidez a la hora de tomar decisiones... Me han ayudado a nunca dudar de mí mismo y a creer que podía llegar a conseguir mis sueños".