Corberán no cree que se juegue el puesto en el Nervión y elogia el mercado de fichajes del Sevilla: "Se han movido mucho y bien a pesar de las restricciones"

El entrenador del conjunto che está invicto en el el Sánchez-Pizjuán, donde suma un empate y una derrota en dos visitas. Para la tercera llega en un clima de máxima crítica en la capital del Turia y en la rueda de prensa previa a su viaje a la capital de Andalucía ha tenido que responder a varias preguntas referentes a una posible destitución e incluso a la posibilidad de que presente su dimisión

Carlos Corberán fichó por el Valencia CF en las Navidades de 2024, cuando el conjunto che era colista de LaLiga EA Sports. El técnico tenía que recuperar un choque aplazado ante el Real Madrid y afrontar un duelo de Copa del Rey antes de iniciar la segunda vuelta del campeonato nacional con una visita al Ramón Sánchez-Pizjuán para un duelo entre dos grandes clubes que llevan años pasando muchos apuros para eludir el descenso en el que los blanquinegros rascaron un meritorio 1-1. En su segunda campaña, con un contexto igual de asfixiante, le fue aún mejor y salió con un 0-2. Y este viernes afronta su tercera visita a Nervión, de nuevo en un momento de crisis y entre rumores de destitución antes de medirse en la jornada 5 a un conjunto que ha empezado muy bien con Luis García Plaza a los mandos.

"El Sevilla FC ha empezado muy bien. Ya acabaron bien la temporada con Luis en el banquillo. Han hecho un verano muy intenso con un buen trabajo de reajuste. El partido va a ser exigente y nosotros queremos dar una mejor imagen que en Riazor", ha explicado Corberán en una rueda de prensa en la que ha elogiado el mercado de fichajes que han hecho los andaluces, con 11 fichajes y 17 salidas.

"Han hecho muchos movimientos a pesar de que tienen muchas restricciones económicas. Se ha movido mucho y bien; el club ha hecho una plantilla con opciones. Sus siete puntos no son casuales. Responden a un trabajo que ha hecho". "Cuando llegué por primera vez al Sánchez-Pizjuán vi un equipo que tenía ganas de revertir su situación. Ahora también", ha respondido el técnico che tras ser preguntado por el dato que recuerda que el Valencia lleva cuatro años seguidos sin perder en el campo del Sevilla, con dos victorias y dos empates. Además, Corberán ha repasado otros muchos asuntos de la actualidad de su equipo.

Coberán no teme por su puesto si pierde en Sevilla y tampoco piensa dimitir

"Me centro en lo que depende de mí. Quiero hacer un buen partido mañana y competir en Sevilla. Cuando llegué, dependía de mí venir y me dejé la vida en una de las peores situaciones históricas. El año pasado perdimos jugadores importantes como Mosquera, Giorgi... y nos costó rendir en la primera vuelta. En la segunda vuelta, con Sadiq y Guido, demostramos capacidad competitiva. Este año no hemos empezado bien en un calendario exigente. En Riazor y ante el Barça no dimos la imagen que queríamos. Podemos dar más y queremos mostrar nuestro nivel en Sevilla".

"(En verano) Vi una plantilla incompleta y que se ha completado al cierre del mercado. Hemos tenido una media de cinco bajas por partidos. Vemos jugadores como Rioja, De Haas, Guido... con actitud. No nos ha salido bien las dos primeras semanas. Tenemos confianza en que los jugadores que han llegado tarde hagan su puesta a punto y recuperemos piezas, tengamos capacidad competitiva", ha añadido descartando tirar la toalla.

"Me dejé la vida en el primer año y cumplimos el objetivo. El año pasado también. Este año llevamos cuatro partidos y también me dejaré la vida para darle lo mejor al club". "Estoy entero, con ilusión y con ganas" o ""Esta situación se revierte trabajando la confianza para ganar partidos" han sido otras de sus frases al respecto.

La rajada de Rodri sobre el Valencia CF: "A lo mejor con el penalti y su expulsión..."

"Son unas palabras completamente desafortunadas. No nacen desde el respeto a compañeros de profesión. Gayà habló con él y se ha disculpado. Lo entendemos y aceptamos. Es lo mínimo ante unos comentarios desafortunados". "No las comparto. Para nada es así. A lo mejor en la jugada de Danjuma que podría haber sido expulsión y penalti de Rodri... pues igual te cambia el partido y ya no somos tan malos. No puedo buscar motivación en unas palabras que no comparto. Son desafortunadas y ya está".

Muchos lesionados en el Valencia y tensión con los servicios médicos

"No es lo ideal, pero es lo que pasa en el fútbol. Nadie está contento con tener tantas lesiones. Las sufrimos y tenemos implementar el mejor tratamiento. No buscar la inmediatez. Ellos son los especialistas. El calendario ha sido muy exigente con tres partidos en una semana. Eso ha tenido consecuencias en forma de lesiones. Son parte del fútbol. Todos tenemos que exigirnos", ha contestado Corberán, que volvió a incidir en que al equipo le urge recuperar efectivos. El Valencia tiene fichas libres como para intentar contratar jugadores que estén sin equipo y la cantera siempre ha respondido, tanto con Baraja como con el propio Corberán.

"Me centro en los jugadores que tengo. Delanteros tenemos a Hugo, Danjuma y Aimar con dinámica en el primer equipo. El futuro no se sabe. Jaume Durá y Otorbi también están convocados. Panach, Córdoba y Mayol también vendrán. David puede repetir titularidad...". "Confío en la capacidad competitiva de la plantilla. Estamos mermados por las bajas, aumentará el nivel. Solo hemos jugado cuatro partidos. Va a ser cuestión de tiempo. Cuando tengamos más efectivos, seguro que aumentaremos la competitividad".