Diakhaby, fuera más de un mes, eleva a nueve la lista de bajas che para Nervión

El Valencia ha confirmado este miércoles lo que era 'vox populi': la dolencia muscular del central francés le impedirá viajar a tierras hispalense, con seis ausencias seguras y tres probables para la cita del próximo viernes, en la que Corberán deberá improvisar un once en pos del primer triunfo

"Tras las pruebas efectuadas en los últimos días, el jugador Mouctar Diakhaby presenta una lesión en el adductor largo de su pierna izquierda, sufrida en el partido ante el FC Barcelona en el Camp de Mestalla. El central valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterapeutico y de readaptación en la ciudad deportiva hasta mejoría clínica que le permita reincorporarse con el resto del equipo", explica este miércoles el Valencia CF en un comunicado que viene a confirmar lo que era 'vox populi' desde el pasado fin de semana: el zaguero, que estará más de un mes fuera de los terrenos de juego, se une a la enorme lista de bajas para visitar este viernes 11-S a las 21:00 horas al Sevilla FC.

Y es que Carlos Corberán, técnico che, perseguirá en la quinta jornada de LaLiga el primer triunfo de la temporada 26/27, después de un empate y cuatro derrotas que han hundido a los blanquinegros en el 'farolillo rojo' de la clasificación de Primera división, con un punto, como su vecino Elche CF, aunque aún con peor 'goal-average' general que los franjiverdes. Con los primeros rumores sobre una destitución ya en el ambiente, el preparador de Cheste deberá volver a improvisar un once inicial, pues cuanta con siete ausencias seguras y dos más que probables, con la única alegría estos días del restablecimiento del lateral zurdo Jesús Vázquez.

Así las cosas, cinco de los ocupantes de la enfermería son de larga duración, de tal manera que a ninguno se le espera antes del último trimestre del año. Son los casos de Diego López y Sergi Canòs, recuperándose de sendas roturas del ligamento cruzado anterior; José Manuel Copete, operado de menisco; y Umar Sadiq y Dimitri Foulquier, renqueantes se sendas dolencias musculares, como Mouctar Diakhaby. Por su parte, los tocados Guido Rodríguez, Justin de Haas y Luis Rioja todavía no han podido reincorporarse al trabajo grupal, por lo que, en el mejor de los casos, siguen siendo serias dudas.

Sangante, Vargas y paren de contar

Por su parte, Luis García Plaza contará seguro con dos bajas por lesión para el partido de la próxima jornada: Arouna Sangante (con un esguince de tobillo y, además, una sanción de un encuentro por su expulsión ante el RCD Espanyol, por lo que no iba a estar en ningún casao el viernes contra el Valencia CF) y Rubén Vargas (víctima de una parameniscitis de rodilla). Sin embargo, no preocupa demasiado la ausencia programada en la última sesión de Kike Salas, con una gestión de cargas que, salvo giro radical, no le impedirá jugar junto a Andrés Castrín de nuevo en el eje de la zaga contra los albinegros.