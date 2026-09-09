Sin tiempo con Vargas, baja de Sangante y ausencia programada de última hora en el Sevilla

El entrenamiento de hoy no deparó novedades positivas para García Plaza, pues, al contrario de lo que esperaba, el internacional helvético tampoco se ejercitó hoy en una sesión en la que no estuvo Kike Salas y no llegará al Valencia

El Sevilla completó en la mañana de hoy el penúltimo entrenamiento de esta semana corta para preparar el partido del próximo viernes contra el Valencia, correspondiente a la jornada 5 del campeonato liguero y que se disputa en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Una cesión que no deparó ninguna novedad positiva para Luis García Plaza y confirma que el tiempo de Rubén Vargas se agota para poder regresar ante los valencianistas. De hecho, ya resulta casi imposible que llegue a tiempo para esta cita, aunque se sumara al trabajo en el entrenamiento de mañana, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y previo al tercer partido en casa de la temporada.

Truncado el deseo de García Plaza con Vargas

García Plaza afrontó la semana con la confianza de que el regreso de Vargas sería inminente, pero lo cierto es que se ha ausentado en las tres sesiones realizadas debido a que no termina de recuperarse cien por cien de las molestias en la rodilla que le impidieron estar contra el Espanyol una vez que se frustró su venta.

Por ende, salva sorpresa mayúscula, Vargas se quedará fuera nuevamente de la lista y estará otro partido sin jugar en un curso en el que, hasta ahora, por una razón u otra solo ha estado sobre el césped 20 minutos.

Sangante, ausente por su lesión en el tobillo

Tampoco se entrenó con el grupo Arouna Sangante después de que el Sevilla compartiera ayer un parte médico que confirmó que sufre un esguince de tobillo que podría mantenerlo de baja alrededor de dos semanas fuera, ya dependiendo de su evolución. Así, se perderá con toda seguridad el choque contra el Valencia, en el que no iba a estar en cualquier caso por su expulsión con el Espanyoly, será seria duda contra el Deportivo en Riazor el miércoles 16 y ante el Barça, en casa el sábado 19.

Su baja la cubrirá Andrés Castrín que ya le arrebató el sitio contra el Atlético de Madrid, en teoría para formar parte con Kike Salas, si bien cabe destacar que el de Morón no trabajó en la sesión de hoy con el resto de compañeros.

La ausencia de Kike Salas hoy no preocupa en el club

Una ausencia, que, sin embargo, no preocupa, tanto en cuanto el club se ha encargado de aclarar que no responde a ningún problema, sino al programa de gestión de cargas para dosificar esfuerzas. A priori, debería volver al grupo mañana mismo. En este sentido, la entidad de Eduardo Dato insiste en sus medios oficiales que los únicos jugadores con problemas físicos son Sangante y Rubén Vargas.

La sesión de hoy ha sido muy intensa, con mucha carga táctica para preparar el partido del viernes y corregir los errores cometidos contra el Espanyol, sobre todo la desaplicación defensiva en el tanto del empate de Marcos Fernández.