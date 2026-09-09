Despedido por Peter Lim, explica su modelo de fichajes en el Valencia y señala a Corberán, "el amigo de Gourlay"

Carmelo del Pozo, ex secretario técnico del club che, asegura que todas las decisiones en materia de refuerzos debían tener antes el visto bueno desde Singapur y revela que no se les ofrecían explicaciones cuando el dueño de la entidad rechazaba sus propuestas

Cuatro partidos ha tardado el Valencia en abrir la caja de los truenos en Mestalla. La goleada de la pasada jornada en casa ante el FC Barcelona (0-5) hizo que retumbase el ya manido grito de "Peter, vete ya", con su hijo Kiat Lim en el palco, y el encuentro de este próximo viernes ante el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán es visto ya como una auténtica 'final'. Con un punto de 12 posibles y el equipo colista de LaLiga, en la capital del Turia tienen muchas dudas acerca de que Carlos Corberán vaya a continuar al frente en caso de caer derrotado en Nervión.

Al respecto, Carmelo del Pozo, ex secretario técnico del club che entre 2023 y 2025, ha señalado al técnico de Cheste al asegurar que no hay dudas de que "tiene más poder que otros entrenadores" que han pasado en los últimos años por el conjunto valencianista, pues "es amigo de Gourlay", el CEO de Fútbol colocado por los dueños de la entidad para llevar las riendas de la misma en la parcela deportiva.

No ve al vestuario y a Corberán "en el mismo camino"

Desde su experiencia, el segoviano entiende que el actual preparador del Valencia no ha logrado convencer a sus jugadores y deja entrever que la mejor solución puede venir mediante un cambio radical. "Me parece grave que un miembro del cuerpo técnico de Corberán retuitease un comentario hablando mal de un jugador del Valencia. Esa situación es muy difícil de sostener. Yo pienso que los equipos son un reflejo de su entrenador y compiten como entrenan. Lo que se ha hablado de Rodri, yo creo que lo que vio es que había un equipo enfrente que en ese momento no competía. Al equipo hay que pedirle que compita. Cuando lo hace, la gente aprieta y ayuda, como sucedió ante el Betis. Yo creo que el equipo tiene capacidad para competir. Probablemente no para ser el sexto, pero tampoco para ser el último. Pero hay que competir y la sensación que tengo es que el equipo no lo hace. Para ello deben ir de la mano jugadores y entrenador, y la sensación que tengo desde fuera es que los jugadores y Corberán no van en el mismo camino", explicó en el programa 'El partit de la una' de ÀPunt.

Aunque, obviamente, no todos los males del Valencia tienen a Corberán como responsable. El gran señalado sigue siendo Peter Lim, cuyo modelo de gestión deportiva también fue criticado por el segoviano, que quedó desvinculado tras la salida de Miguel Ángel Corona y la formación de la nueva dirección deportiva elegida por Ron Gourlay. Al respecto, Carmelo del Pozo aseguró que hubo "dos partes" diferentes en su periplo en Mestalla. "En la primera se buscaba la sostenibilidad, el club tenía un criterio marcado y cuadrar unas cuentas. Y, luego, una segunda época en febrero-marzo de 24-25, cambió el modo y se cambió la estructura deportiva con una persona de la confianza de la propiedad".

El perfil demandado: jóvenes para buscar futuras ventas

"Jugadores de una edad no se firmaban, ese modelo de jugadores no les parecían válidos. Evidentemente, aparte de buscar esas plusvalías con jóvenes y futuras ventas, nosotros pensábamos que la prioridad era asentar al equipo en Primera división con gente que también supiera lo que es vestir la camiseta del Valencia, con la exigencia que conlleva y las dificultades económicas que teníamos. Ese perfil no se ajustaba al cien por cien a ese criterio de juventud, pero el equipo no solo se podía sustentar de jugadores jóvenes, evidentemente", explicó sobre las directrices marcadas desde arriba a la hora de buscar fichajes.

Muchas negativas desde Singapur

En ese sentido, el ex de Levante, Deportivo de La Coruña, Oviedo o Rayo Vallecano, entre otros, dejó claro que el poder de decisión de la dirección deportiva era mínimo. "Había que amoldarse a las condiciones que te dan, te pueden gustar más o menos, pero hay que trabajar dentro de una estructura. El departamento hacía su trabajo, ajustando todas las condiciones deportivas y económicas, y luego se trasladaba para que te dieran el OK. En la inmensa mayoría de clubes se hace así, aunque hay clubes donde trabajar con mayor independencia y tienes más libertad", destacó.

Pero, sobre todo, lo que más frustraba a los profesionales de dicha área es que no se le explicase el por qué de las decisiones que se toman. "La idea era la sostenibilidad. Trabajábamos perfiles, cuando tenías un nombre, lo enviabas a Singapur y tenían que quedar autorizados. Te encontrabas muchos no. ¿Argumentos? No, ellos tienen su criterio. Yo en mi caso no tenía una fuente de información que dijera por qué sí y por qué no", sentenció,