Klopp avisa a Alemania tras ser anunciado como seleccionador: "Si no dejan en paz a mi familia, me voy"

El técnico alemán firma hasta el Mundial 2030, acepta la crítica deportiva y promete marcharse sin indemnización si la DFB pierde la confianza o la presión mediática cruza la frontera de su vida privada

Jürgen Klopp no necesitó un partido para marcar los límites de su etapa como seleccionador de Alemania. Durante su presentación este viernes en Fráncfort, el exentrenador del Liverpool aceptó toda crítica deportiva, pero advirtió de que abandonará el cargo si la presión alcanza a su familia.

El técnico de 59 años firma hasta el Mundial 2030 y comenzará oficialmente el 15 de agosto. Su misión será reconstruir a una selección eliminada por Paraguay en dieciseisavos del Mundial 2026 y devolverle una identidad capaz de competir con España, Francia o Argentina.

Klopp acepta las críticas, pero protege a su familia

La primera rueda de prensa de Jürgen Klopp como seleccionador alemán dejó algo más que una declaración ambiciosa. El entrenador estableció públicamente las condiciones emocionales e institucionales bajo las que está dispuesto a asumir la reconstrucción de la Mannschaft.

“El día que ya no me quieran, me voy, sin ninguna indemnización por despido”, aseguró. Klopp no pretende aferrarse a los cuatro años de contrato si la Federación Alemana deja de creer en su proyecto. Tampoco quiere que una posible ruptura termine convertida en una negociación económica.

Su frase más contundente llegó inmediatamente después: “Si mañana dicen que es una mierda, me voy”. El propio técnico aclaró que no bastaría con la opinión de un periodista aislado. Se refería a una pérdida general de confianza o a que la propia DFB entendiera que el rumbo deportivo es equivocado.

Klopp sí acepta el juicio sobre su trabajo. “Critíquenme si algo no funciona. Estoy encantado de trabajar en ello”, señaló durante su comparecencia de presentación. Su frontera se encuentra fuera del campo: “Si se comportan mal y no dejan en paz a mi familia, me voy”.

No es un rechazo a la presión del cargo, sino una separación clara entre crítica profesional e invasión personal. Klopp ha aceptado dirigir a una selección en crisis, pero no está dispuesto a que esa responsabilidad afecte a su entorno privado.

La Alemania de Klopp no teme a nadie

El entrenador también quiso corregir el complejo de inferioridad instalado alrededor de Alemania después de tres Mundiales consecutivos sin alcanzar los octavos de final. Su diagnóstico no niega la realidad, pero cambia la pregunta.

Klopp admite que Alemania no dispone actualmente de atacantes de primerísimo nivel. Eso no significa, a su juicio, que sea incapaz de derrotar a una selección como Francia o España: “Pero aun así podemos vencerlos”.

La nueva selección no intentará copiar a España, Argentina, Inglaterra o Francia. Klopp pretende construir una identidad reconocible, basada en la intensidad, la velocidad y la agresividad con balón. También anticipó un papel determinante para los jugadores de banda, a los que considera los futuros directores del juego.

Alemania tampoco parte desde una posición dominante. El técnico recordó que existen once selecciones por delante en el ranking y reconoció que su equipo no es actualmente el número uno del mundo. Su objetivo consiste en encontrar una manera de competir contra plantillas con mayor talento individual.

Ahí aparece la esencia de sus equipos en Borussia Dortmund y Liverpool: reducir diferencias mediante el ritmo, la presión colectiva y una idea compartida. Klopp no promete que Alemania tenga mejores jugadores que Francia o la campeona España; promete construir un equipo capaz de derrotarlas.

El Mundial 2030 será el final de la carrera de Jürgen Klopp

La apuesta de Klopp también tiene carácter definitivo. “Jürgen Klopp no tiene una carrera después de la selección nacional”, afirmó al explicar la dimensión personal del reto. El alemán contempla este cargo como el posible punto culminante y final de su trayectoria en los banquillos.

El contrato firmado en el campus de la DFB se extiende durante cuatro años e incluye la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030. La Federación Alemana lo presentó como su “solución prioritaria” tras la dimisión de Julian Nagelsmann y le entregará margen para intervenir también en las estructuras del fútbol nacional.

No trabajará solo. Peter Krawietz y Pepijn Lijnders, dos de sus colaboradores más estrechos durante la etapa en Liverpool, formarán parte del cuerpo técnico junto al exinternacional Sven Bender. La DFB no ha fichado únicamente un seleccionador, sino un equipo de trabajo construido durante años.

Su regreso al césped llega dos años después de abandonar Anfield alegando agotamiento. Desde enero de 2025 ejercía como director global de fútbol del grupo Red Bull, una relación que debía resolverse antes de firmar con Alemania.

El acuerdo incluye un dato poco habitual: la DFB donará un millón de euros a Wings for Life, fundación dedicada a la investigación de lesiones medulares, y celebrará tres partidos internacionales en Leipzig antes de finalizar 2030. Red Bull, a cambio, libera a Klopp para que pueda concentrarse exclusivamente en la selección desde el primer día.

Países Bajos abre la era Klopp tras el fracaso de Nagelsmann

Klopp asumirá oficialmente el cargo el 15 de agosto y tendrá poco más de un mes para preparar su debut. El primer examen llegará el 24 de septiembre ante Países Bajos en Ámsterdam, dentro de la Nations League.

Tres días después recibirá a Grecia en Augsburgo. Alemania se enfrentará posteriormente a Serbia en Múnich, el 1 de octubre, y volverá a medirse con Grecia en Salónica el día 4. Serán cuatro partidos en apenas once días para empezar a implantar una idea que normalmente necesitaría meses de trabajo diario.

El punto de partida explica la urgencia. Alemania cayó ante Paraguay en la primera eliminatoria del Mundial 2026 y Julian Nagelsmann solicitó abandonar el cargo tras asumir la responsabilidad del fracaso. La selección tampoco superó la fase de grupos en Rusia 2018 y Catar 2022.

Klopp hereda así mucho más que un banquillo. Debe recuperar resultados, reconstruir la relación con una afición desencantada y devolver al fútbol alemán una identidad que perdió después de conquistar el Mundial de 2014.