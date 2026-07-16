Guardiola sorprende con sus declaraciones sobre Klopp: "Fue el mayor rival de mi carrera, me volvía loco"

El técnico sigue en pausa tras dejar el Manchester City y admite que necesita "hacer cosas nuevas", mientras su nombre suena para varias selecciones tras el Mundial. El catalán reconoce que Klopp fue "el mayor rival" de su carrera

Guardiola está siendo uno de los nombres más sonados en el mercado de entrenadores. Fruto de ello son las diferentes salidas que han tenido lugar en los banquillos de algunas selecciones que han caído eliminadas durante el Mundial 2026, como ha sido el caso de Países Bajos o incluso Inglaterra, con un Thomas Tuchel que ha quedado señalado. Además, Italia llegó a sonar con fuerza a finales de la pasada temporada.

Pese a ello, Guardiola sigue sin pronunciarse al respecto, aunque ha destacado en una entrevista con OKX que necesita "hacer cosas nuevas". Por ello, los rumores no cesan en torno a un entrenador que dijo adiós al Manchester City tras una década en el banquillo del Etihad Stadium. Por otro lado, el catalán ha confesado que Jurgen Klopp, candidato al banquillo de Alemania, "fue el mayor rival de mi carrera".

Pep Guardiola: "El Manchester City para mí es algo especial en mi vida"

Pep Guardiola afronta unos meses con un futuro incierto en su carrera. Tras dejar el Manchester City, el técnico de Santpedor confesó que necesitaba descansar, sin ponerle fecha de vuelta a su presencia en un banquillo, que podría ser en un club o en una selección. El entrenador ha afirmado que "empecé con 37 años en Barcelona y ahora tengo 56. Necesito hacer cosas nuevas. Ahora mismo me encuentro muy feliz".

Sin embargo, Pep Guardiola tiene claro que volverá al estadio del Manchester City: "Estaré detrás de la escena, sí o sí. Si me necesitan, estaré ahí. El Manchester City para mí es algo especial en mi vida…Un día, por supuesto, volveré al Etihad Stadium. Pero ahora quiero estar detrás de escena. Si me necesitan, el nuevo entrenador, Enzo Maresca, por supuesto hablaremos, no es un problema".

Pep Guardiola: "Podría haberme quedado en el Manchester City"

Por otro lado, Pep Guardiola dio detalles sobre el por qué de su salida del Manchester City: "Tenía un año más de contrato en el Manchester City así que podría haberme quedado. Pero tenía la sensación de que no tenía la energía que se requiere para estar en la cima, o para ser exigente en los partidos cada tres días...".

Además, el técnico catalán confesó que habló "muchas veces con el director deportivo del City, Txiki Begiristain y Hugo Viana, y les dije: "¡Ahora tenemos un equipo joven para los próximos tres o cuatro años! No es verdad. No sabes por qué, pero no funciona. Muchos jugadores, jugadores jóvenes, no juegan y dicen: "¡Quiero irme! Estoy aquí en el frío Mánchester, sin jugar, ¡quiero irme!" Y tienes que reemplazar a esos chicos".

Pep Guardiola: "Jurgen fue el mayor rival de mi carrera"

Guardiola, que recibió los elogios del Manchester City, comentó que "la gran tarea es cómo el club, la organización, el director deportivo, el entrenador, el CEO, la jerarquía reclutan a los jugadores adecuados que necesitas: todos cometen errores, pero haz los menos posibles. Ese es el punto clave".

Por otra parte, Guardiola destacó a la figura de Klopp y recordó los enfrentamientos desde el banquillo con el técnico alemán: "Jurgen fue el mayor rival de mi carrera. Este tío era capaz de cambiar el sistema cada 20 minutos. Me volvía loco".

Pep Guardiola: "Siempre me habría encantado como entrenador dirigir a Neymar"

El técnico catalán también tuvo tiempo para hablar sobre el papel de 'La Roja' en el Mundial, que viene de ganar a Francia en las semifinales y ya espera a Argentina en la decisiva final de este domingo: "Si él consigue imponerse en el medio con Pedri y Lamine logra estar acertado, España puede marcar la diferencia".

Por último, Pep Guardiola apuntó que siempre le habría "encantado como entrenador dirigir a Neymar. Ver su gracia, su belleza, sus movimientos en su mejor momento en el Barcelona con Luis Suárez, Leo Messi y él, con Luis Enrique, ¡eran imparables!".