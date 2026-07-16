Giro en la carrera por el próximo Balón de Oro con una pista determinante

La carrera por el Balón de Oro llega a su punto más caliente y el Mundial 2026 amenaza con dictar el veredicto final. Mientras tanto, la cuenta oficial del premio ha encendido aún más el debate con un mensaje inesperado que podría ser definitivo

La carrera por ser el próximo ganador del Balón de Oro está más abierta que nunca. Sin embargo, el Mundial puede dictar sentencia en cuanto al próximo galardonado, que puede estar en manos de Lamine Yamal o Leo Messi, dependiendo de lo que hagan España y Argentina este domingo en la final. Sin embargo, la cuenta oficial del premio que entrega la France Football cada año ha dejado una pista que puede ser determinante.

La final del Mundial 2026 puede decidir al próximo ganador del Balón de Oro, siendo Leo Messi el principal favorito si Argentina logra la victoria o Lamine Yamal si es España la que consigue llevarse el triunfo. Sin embargo, no se le debería de quitar la vista a Rodri, uno de los más destacados de 'La Roja' en este torneo y que podría entrar en una lista en la que no faltarían Kane, Mbappé, Olise o incluso Dembélé, por su curso en el PSG.

El guiño del Balón de Oro que puede impulsar a Leo Messi hacia el premio

La cuenta oficial del Balón de Oro ha publicado algo inédito en su cuenta de X, como es el hecho de recordar que es posible ganar el trofeo sin jugar necesariamente en un club de Europa, lo que se podría entender como un guiño a Leo Messi. El argentino está siendo el lider indiscutible del combinado de Lionel Scaloni en este Mundial, dónde ya lleva ocho goles y cuatro asistencias, determinante en cada encuentro de la Albiceleste.

Leo Messi acaricia el que podría ser su noveno Balón de Oro, tras levantarlo en las dos últimas ediciones Rodri y Dembélé. El jugador de Inter Miami está muy cerca de conseguir su segundo Mundial, que sería consecutivo tras alcanzar la gloria en la edición de Qatar 2022. Por ello, de conseguir la victoria ante España este domingo, las miradas irían hacia el '10' de la Albiceleste, que ya incluso parte como uno de los favoritos para el premio.

El recuerdo histórico que vuelve a poner a Messi en el centro del Balón de Oro

No obstante, cabe recordar que el Balón de Oro, creado por France Football en 1956, se entregaba al mejor jugador de una liga europea durante cada temporada, algo que cambió a nivel global en 1995. Desde entonces, el premio ha ido para leyendas del fútbol como el propio Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Michel Platini, Johan Cruyff o los últimos que han ido a las manos de Rodri, Dembélé, Benzema o Luka Modric, entre otros.

De esta manera, solo ha habido un jugador que ha ganado el Balón de Oro defendiendo la camiseta en ese momento de un equipo que no era europeo: Leo Messi en 2023, que ya era uno más en el Inter Miami. Sin embargo, la cuenta oficial de este premio se ha encargado de recordar, a tres días de la final del Mundial, que cualquier futbolista del planeta puede ser el galardonado cada año por France Football.

Por ello, Leo Messi, que viene de firmar una gran actuación en la victoria de Argentina a Inglaterra, cuenta las horas para volver a hacer historia en el mundo del fútbol. El combinado de Lionel Scaloni parte como favorito al ser el vigente campeón, liderados por un jugador como el del Inter Miami dispuesto a lograr un nuevo récord y llevarse un nuevo título a su palmarés.

Jugadores que más veces han ganado el Balón de Oro

Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.Michel Platini (3): 1983, 1984 y 1985.Johan Cruyff (3): 1971, 1973 y 1974.Franz Beckenbauer (2): 1972 y 1976.Ronaldo Nazário (2): 1997 y 2002.Alfredo Di Stéfano (2): 1957 y 1959.Kevin Keegan (2): 1978 y 1979.Karl-Heinz Rummenigge (2): 1980 y 1991.