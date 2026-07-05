Señalan a Guardiola como relevo de Koeman en Países Bajos: "Es la figura ideal"

El técnico catalán sigue sin decidir su futuro mientras en Países Bajos lo ven como el relevo perfecto de Koeman: Ronald de Boer insiste en que "sería excelente" y que Pep es "la figura ideal" para ocupar el puesto que ha dejado el entrenador holandés

El futuro de Pep Guardiola sigue siendo incierto a día de hoy. El técnico catalán dijo adiós al Manchester City al término de la pasada temporada tras una década en el banquillo de Inglaterra. De esta manera, los rumores sobre su regreso no cesan, saliendo diferentes informaciones sobre su posible llegada a la selección de Italia. Tras ello, la salida de Ronald Koeman podría dejar un hueco al de Santpedor en Países Bajos.

Ronald de Boer ha hablado en una entrevista en Telegraaf sobre la idea de que Guardiola reemplazara a Ronald Koeman, que anunció su dimisión como seleccionador de Países Bajos tras la eliminación del Mundial 2026 frente a Marruecos en penaltis. En este sentido, el exfutbolista ha apuntado que su fichaje "sería excelente porque Pep es la figura ideal", además de destacar el fútbol que practican los equipos dirigidos por el catalán.

Ronald de Boer: "Pep es discípulo de Cruyff"

Sin embargo, Pep Guardiola reconoció en una de sus últimas ruedas de prensa con el Manchester City que prefería estar fuera del foco mediático durante un tiempo: "Descansar, no tengo planes de entrenar por un tiempo. Si los tuviera me quedaría aquí". Por ello, se antoja difícil de pensar que el técnico catalán acepte un acuerdo para volver a un banquillo a corto plazo, ya sea como seleccionador de Italia, Países Bajos u otro club.

Pese a ello, Ronald de Boer explica el impacto que tendría Pep Guardiola si decide elegir el banquillo de la selección de Países Bajos: "Sería excelente para los Países Bajos, porque Pep es la figura ideal. Presiona mucho a todos los equipos que ha entrenado, defiende un fútbol ofensivo y dominante, y no le da el balón al rival. Pep es discípulo de Cruyff".

Ronald de Boer: "Esta es la oportunidad de convertir su gratitud en acciones"

El exfutbolista añade que Pep Guardiola "quiere devolverle algo al fútbol neerlandés, porque como jugador y entrenador, llegó a ser quien es hoy gracias al entrenador y mentor Johan Cruyff. Lo dice en cada entrevista. Esta es la oportunidad de convertir su gratitud en acciones. Hay que verlo desde otra perspectiva. Si llevas años ganando decenas de millones de euros en sueldo, entonces ya no tienes que preocuparte por el dinero".

Ronald de Boer habla también del aspecto económico: "Pep sabe perfectamente que la KNVB no le va a ofrecer un salario de veinte millones. Él también lo sabía cuando dejó la puerta entreabierta en ese documental. Viene por una asignación para gastos y considera este puesto de seleccionador nacional como un cargo honorífico. Realmente espero que Nigel lo consiga".

Guardiola, ante la opción de Italia, Países Bajos y la difícil de España

Por otra parte, Pirlo valoró la opción de ver a Guardiola como seleccionador de Italia: "Ojalá. Sería algo muy top para todo el fútbol italiano. Esperemos que sea al menos una posibilidad. El hecho de que no sea italiano no es tan importante, pues ya pasa en otros países como en Brasil con Carlo Ancelotti o Tuchel en Inglaterra. No lo veo como un problema".

De esta manera, Pep Guardiola, que ya tiene sustituto en el City, tiene las cartas sobre la mesa, con diferentes intereses que podrían replantearle su futuro en los próximos meses. Tras toda una carrera como entrenador en el fútbol de clubes, Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City, el entrenador de Santpedor podría dar el salto a una selección, contando con alternativas como las de Países Bajos o Italia.

En España la situación es diferente, con un Rafael Louzán que alabó a Luis de la Fuente en la Cadena Ser: "Lleva con nosotros 13 años, camino de 14. Ha entendido y entiende perfectamente cómo es la filosofía de los jugadores. Los conoce a todos y sabe manejar a la perfección la situación con ellos. Es una persona natural y sencilla, que debe ser una realidad parecida a la que comentáis de Ferguson".