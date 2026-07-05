Ibrahimovic no se muerde la lengua con el Paraguay - Francia: "A mí me hubiesen sacado cuatro tarjetas rojas"

Francia salió adelante en un partido bronco ante Paraguay y las reacciones fueron contundentes: Ibrahimovic avisó que "el reto era no caer en las provocaciones", además de reconocer que no le gusta que le provoquen, "pero es parte del juego"

Francia consiguió la victoria frente a Paraguay gracias al gol de Mbappé de penalti en la segunda parte. Sin embargo, el encuentro tuvo diferentes pausas a lo largo del mismo por las constantes faltas entre ambas selecciones, llegándose a pitar un total de 24. Por ello, Ibrahimovic ha querido ser tajantes con las distintas interrupciones que tuvieron lugar en un partido que le costó sacarlo al combinado de Didier Deschamps.

Francia acabó cometiendo once faltas, sumadas a las trece de Paraguay. Sin embargo, los que vieron tarjeta amarilla fueron jugadores de la selección dirigida por Didier Deschamps, tanto a Barcola, como a Kone y Olise. lo que terminó sacando de jugar a la subcampeona del mundo en 2018. De hecho, Deschamps y Mbappé hablaron de ese aspecto tras acabar el partido en el LincoIn Financial Field de Filadelfia.

Ibrahimovic: "El reto de Francia era no caer en las provocaciones"

En este sentido, Ibrahimovic habló en FOX Sports sobre lo que ocurrió durante el choque entre Paraguay y Francia: "El reto de hoy para Francia era no caer en las provocaciones, mantener la compostura y no perder el equilibrio. A mí me hubiesen sacado cuatro tarjetas rojas en este partido y hubiese mandado a alguien a... A mí me gusta jugar fútbol de verdad, no me gusta que me provoquen, pero es parte del juego"

Además, el exfutbolista añadió que "la mejor manera de responder a estas provocaciones es con una sonrisa, marcar goles y ganar el partido, y eso es lo que hizo Francia". Los de Didier Deschamps supieron defender el resultado y aguantar con la ventaja que le dio el gol de Mbappé de penalti en el minuto 70. El delantero del Real Madrid no falló desde los once metros y firma su séptimo tanto en este Mundial 2026, igual que Leo Messi.

Mbappé: "Paraguay no quería jugar al fútbol"

Por su parte, Mbappé fue también muy claro con su valoración sobre el encuentro del Mundial: "Paraguay no quería jugar al fútbol y les mostramos que sabíamos cómo hacerlo. Ganamos, y fuimos mejores que ellos. Si nos dicen que nos vayamos a la mierda, también les diremos que se vayan a la mierda. Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos".

El delantero del Real Madrid, clave en la victoria de Francia ante Paraguay, concluyó con el siguiente mensaje: "Pensaron que íbamos a presentarnos en esmoquin para jugar, pero también sabemos jugar al fútbol sucio. Hemos demostrado que no somos solo un equipo que sabe jugar al fútbol de ataque". Los de Didier Deschamps dejaron quince remates totales a lo largo del partido y cinco de ellos entre los tres palos.

Francia se clasificó a octavos del Mundial sufriendo hasta el final contra Paraguay

Francia supo lidiar con todos los obstáculos que le iba poniendo Paraguay durante el encuentro. Pese a no ser el mejor partido de jugadores como Mbappé, Dembélé u Olise, la calidad individual del combinado de Didier Deschamps fue determinante para resolver el partido. Una acción de Doué, que acababa de entrar al terreno de juego, significó el penalti y el gol del delantero del Real Madrid, para poner el 0-1 final.

Además, Deschamps habló en rueda de prensa sobre las faltas de Paraguay: "Tuve que sacar a Mbappé porque iban a derribarlo. Esta noche pedí a los jugadores más fuertes del banquillo que fueran a protegerlo inmediatamente al final del partido porque nunca se sabe. No quiero perder a ningún jugador"-

El seleccionador de Francia apuntó que "Paraguay juega con todas las tácticas posibles. Puede que no sea el fútbol que atrae al público al estadio, pero hay agresividad. ¡No fue fácil! Son compactos, quieren defender bien y, obviamente, la temperatura juega en contra de la intensidad".