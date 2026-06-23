El City cierra el relevo de Pep Guardiola y llega a un acuerdo con Maresca por 20 millones

El Manchester City alcanza un acuerdo con el Chelsea para que Enzo Maresca sea su próximo entrenador y encontrar un refuerzo de lujo para Pep Guardiola, aunque tienen que desembolsar una gran cantidad económica para este fichaje

El Manchester City se ha visto en la obligación de hacer un enorme desembolso económico. El anuncio de la marcha de Pep Guardiola, que llevaba casi diez años al frente del banquillo del Etihad Stadium, fue un jarro de agua fría para el club inglés, que ha tenido que buscar un refuerzo de lujo para seguir peleando por títulos sin sufrir esta baja. Ahora ya tienen nuevo entrenador, aunque les ha costado un dineral.

Es Enzo Maresca el que va a tomar las riendas del club 'citizen', que va a llegar procedente del Chelsea, rival directo en la Premier League. Pero su incorporación le ha costado al City ni más ni menos que 17 millones de libras, es decir, unos 20 millones de euros aproximadamente. Ahora, con el asunto de un nuevo entrenador ya resuelto, el club planifica su próxima temporada.

El Manchester City llega a un acuerdo millonario con el Chelsea por Enzo Maresca

Las negociaciones entre Chelsea y City no han sido nada sencillas ya que el club londinense considera que el que era su entrenador ha estado negociando con un rival directo mientras tenía contrato vigente, por ello, han demandado al City una alta compensación económica para evitar acudir a vías legales. Una opción que el club de Manchester ha aceptado, y por fin tiene ya nuevo entrenador, tal y como han adelantado Fabrizio Romano y 'Sky Sports'.

Enzo Maresca asume el liderazgo del segundo clasificado de la Premier esta temporada y da un salto de nivel respecto al Chelsea, que está en horas bajas y ha apostado por Xabi Alonso para tratar de recuperar su fuerza. El italiano aterriza en el Etihad después de que el club 'citizen' haya pagado 20 millones de euros, una cifra más elevada de lo que se esperaba al principio de las negociaciones.

Enzo Maresca regresa al City para sustituir a Pep Guardiola como entrenador

De esta forma, el técnico italiano regresa a los banquillos del Etihad, dónde ya estuvo durante la temporada de 2022/2023 siendo precisamente el segundo entrenador y la mano derecha de Guardiola. Por ello, al City no le ha importado pagar esta cifra tal elevada por Maresca, han preferido apostar por alguien que conoce bien el funcionamiento del club y los métodos de Pep para seguir siendo un equipo de referencia tanto en la Premier como el Europa.

Enzo Maresca ya planifica para reforzar el Manchester City

Una vez que el City por fin ha resuelto todo el lío del fichaje de Maresca, y a la espera del anuncio oficial del club, el entrenador italiano se pondrá a disposición del club. De hecho, ya se ha puesto manos a la obra para esta nueva aventura como entrenador de uno de los clubes más destacados de Europa. Según Fabrizio Romano, el italiano lleva elaborando la planificación desde finales de mayo.