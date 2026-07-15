Zubeldia hace autocrítica

El central de la Real Sociedad ha afirmado que sabe que no dio su mejor nivel durante la temporada pasada en la que incluso llegó a perder la titularidad. El defensa ha reflexionado también sobre la exigente campaña que tiene por delante el equipo txuri urdin

Igor Zubeldia ha sido uno de los primeros jugadores de la Real Sociedad en atender a los medios de comunicación durante esta pretemporada. El central ha sido autocritico sobre su temporada pasada en la que no estuvo al nivel que otras anteriores y también ha tenido tiempo para reflexionar sobre la dificultad que tiene el próximo curso futbolístico para el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo que tendrá que compaginar cuatro competiciones oficiales.

Zubeldia se centra en mejorar su nivel de la temporada pasada

Igor Zubeldia es uno de los líderes de la Real Sociedad y da ejemplo cada vez que habla ante los medios de comunicación. Es por ello que el central ha sido autocrítico por su rendimiento en la pasada temporada en donde perdió incluso la titularidad. "Ya sé que no fue mi mejor temporada la pasada y ahora me estoy preparando para dar lo mejor de mi mismo desde el inicio. Sé el nivel que tengo, creo que ya no tengo que demostrar nada a nadie, así que por ese lado estoy tranquilo, pero con ganas de dar un paso más adelante".

Uno de los motivos por los que bajó el rendimiento Igor Zubeldia fue las lesiones. El central ha dicho que va a trabajar duro para estar disponible al máximo. "Mi objetivo es estar disponible siempre, a nadie le gusta estar lesionado, y cuando esté disponible dar el máximo y ayudar al equipo a ganar partidos. El año pasado al final no pude hacerlo, me perdí la final, por desgracia, y fuera del campo se sufre más".

Reflexiona sobre la próxima temporada de la Real Sociedad

Igor Zubeldia también ha hablado sobre el inicio de temporada de la Real Sociedad el cual se va a retrasar debido a que Oyarzabal y algún que otro jugador del Real Madrid, su rival en la primera jornada de LaLiga, van a disputar la final del Mundial 2026. "Nos hemos enterado ahora mismo que se va a retrasar el inicio, no sé si tendremos un amistoso más, tendremos más tiempo para prepararnos. Va a ser un inicio duro, con el cuerpo aún adaptándose, personalmente no me gusta jugar tanto en tan poco tiempo pero bueno, tenemos que prepararnos lo mejor posible".

Por otro lado, el central ha reflexionado sobre la gran dificultad que tendrá la siguiente campaña para la Real Sociedad la cual va a tener que compaginar un total de cuatro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España). "Va a ser una temporada exigente, sí, pero era lo que queríamos. Felizmente sabemos lo que es jugar varias competiciones. Cuando hay ganas, se pone por delante del cansancio, lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos bien para todas esas competiciones".

Igor Zubeldia está llamado a dar experiencia y tranquilidad a una Real Sociedad repleta de talento, pero también de futbolistas muy jóvenes que siempre necesitan de veteranos que sepan qué hacer en los momentos duros de una temporada las cuales siempre aparecen en algún momento.