La Real Sociedad y el peligro de no tener un buen fondo de armario

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo afronta una temporada muy exigente en la que va a disputar cuatro competiciones oficiales. Un reto que le obliga a tener una plantilla amplia y llena de alternativas en todas y cada una de sus posiciones

La Real Sociedad tiene esta temporada uno de los mayores retos de su historia reciente: compaginar cuatro competiciones oficiales de máxima exigencia (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España). Esto obliga al equipo que entrena Pellegrino Matarazzo a tener una plantilla amplia y llena de alternativas. Es por eso que extraña, de momento, el inmovilismo en materia de fichajes del club txuri urdin ya que necesita incorporaciones de nivel para cumplir con sus objetivos que como mínimo son volver a clasificarse para disputar competición europea la siguiente temporada.

Es cierto que ahora mismo, cuando se llevan sólo unos días de pretemporada, la Real Sociedad cuenta con una plantilla en la que sobran jugadores con mucho protagonismo de la cantera y de la que tienen que salir algunos jugadores para que lleguen esos fichajes que le den un salto de nivel al equipo que entrena Pellegrino Matarazzo. Porque son esos futbolistas los que cambian la situación. Porque no es lo mismo tener fondo de armario que tener un buen fondo de armario.

Una plantilla con posiciones dobladas y con futbolistas de mayor nivel

La Copa del Rey ganada la pasada temporada no debe tapar las carencias que actualmente tiene una plantilla de la Real Sociedad que es prácticamente la misma y que, por momentos, acusó solamente el compaginar LaLiga con la Copa del Rey. Una situación que será aún peor para el club vasco en esta campaña ya que a esas dos competiciones se les une la UEFA Europa League y la Supercopa de España. Mayor exigencia y más desgaste.

Es por ello que la Real Sociedad necesita dar un golpe en el mercado de fichajes y reforzarse correctamente en ciertas posiciones que actualmente no están bien cubiertas.

Una de ellas es la de lateral derecho. Jon Mikel Aramburu no lo puede jugar absolutamente todo y confiar en la recuperación de Álvaro Odriozola o que Iñaki Rupérez dé un salto de nivel no es lo más adecuado.

Lo mismo pasa en el central donde ahora mismo sólo Jon Martín da garantías reales. Igor Zubeldia no está dando el nivel desde hace tiempo, Jon Pacheco viene de una cesión y Luken Beitia carece de experiencia y minutos en la élite.

Igual está la posición de extremo en donde Gonçalo Guedes, Ander Barrenetxea y Take Kubo necesitan un compañero que les permita descansar durante una temporada que va a estar cargada de partidos y en donde, por tanto, los extremos necesitan estar frescos para tomar las mejores decisiones posibles.

De este modo, la responsabilidad está en manos de Erik Bretos, el director deportivo de la Real Sociedad, quien tiene que realizar varios fichajes para darle a Pellegrino Matarazzo el equipo competitivo que necesita para poder así rendir al mejor nivel en las cuatro competiciones que tiene en la temporada que se avecina.