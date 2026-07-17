La 'operación Oyarzabal' que puede desencallar la salida de Julián Álvarez

El club azulgrana mantiene al delantero argentino como prioridad para reforzar el ataque y el Atlético sigue cerrando la puerta a una venta aunque, según distintas informaciones, trabaja en posibles alternativas en el caso de que el jugador forzase hasta el extremo

El nombre de Julián Álvarez continúa marcando el ritmo y el compás en este mercado estival. Es el protagonista absoluto a expensas de que termine el Mundial. Pese a la firme postura del Atlético de Madrid de no negociar su salida, el FC Barcelona mantiene intacto su interés por incorporar al internacional argentino, considerado por Hansi Flick como la prioridad absoluta para liderar el ataque azulgrana de cara a las próximas temporadas.

En las últimas semanas, las informaciones sobre un posible desembarco del ex del Manchester City en el Camp Nou no han dejado de sucederse. El propio futbolista ya comentó abiertamente que desea afrontar un nuevo reto en su carrera, unas declaraciones que inclinan significativamente la balanza hacia una operación que, por el momento, sigue encontrándose con la negativa colchonera. Sin embargo, mientras el Barça continúa pendiente de cualquier movimiento, comienzan a surgir posibles alternativas que podrían modificar el panorama en el Metropolitano.

Oyarzabal aparece como posible recambio

Según una información del programa 'El Chiringuito de Jugones', el Atlético de Madrid habría comenzado a trabajar en otra opción ofensiva que podría facilitar un cambio de aires de Julián Álvarez si finalmente el argentino continúa forzando su salida hasta el extremo. El futbolista en cuestión sería Mikel Oyarzabal, uno de los jugadores que más gustan a Diego Pablo Simeone y cuyo perfil encajaría perfectamente en la idea del técnico argentino.

De acuerdo con esa información, ya se habrían producido los primeros contactos entre las partes y las conversaciones podrían intensificarse en los próximos días, especialmente a partir del lunes. La intención del Atlético sería adelantarse a cualquier posible movimiento y tener preparado un sustituto de garantías en caso de que la situación de Julián Álvarez termine siendo irreversible.

El internacional español, capitán de la Real Sociedad y uno de los atacantes más completos del fútbol español, es un futbolista muy valorado por Simeone desde hace años gracias a su capacidad para jugar tanto como delantero como partiendo desde cualquiera de las bandas. Aunque no existe negociación avanzada, la posibilidad de incorporar a Oyarzabal empieza a ganar fuerza como una opción estratégica dentro de la planificación rojiblanca.

Ahora bien, otro tema será el deseo del jugador, quien no parece por la labor de querer abandonar la Real Sociedad, el club de su vida, al que está tremendamente agradecido y donde se siente completamente feliz. El internacional español se mantiene al margen durante el Mundial, pero sus declaraciones siempre han sido precisas a la hora de reconocer que Anoeta es su casa y que no se dejará encandilar por los cantos de sirena de los gigantes de Europa, vengan de donde vengan.

Flick mantiene a Julián como prioridad

Mientras tanto, en Barcelona el objetivo no ha cambiado. Hansi Flick habría trasladado al club que Julián Álvarez es el delantero que desea para liderar el nuevo proyecto azulgrana. La salida de Robert Lewandowski ha dejado un vacío importante en la punta del ataque y el técnico alemán considera que el campeón del mundo reúne todas las condiciones para convertirse en el nuevo referente ofensivo del Barça.

Por ello, el club catalán permanece apostado a la espera de cualquier circunstancia que pueda acercar una operación que, a día de hoy, continúa siendo extremadamente complicada tanto por el valor del jugador como por la postura inflexible del Atlético de Madrid.

Cerezo mantiene el pulso

Desde el Metropolitano, el discurso sigue siendo exactamente el mismo. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, volvió a mostrarse tajante al ser preguntado por el futuro del delantero argentino y respondió directamente a las recientes declaraciones de Joan Laporta. "Joan Laporta es un gran amigo, es un buen presidente y él sabe muy bien, como vosotros, dónde va a jugar Julián López, digo Álvarez, la temporada que viene".

El mandamás colchonero quiso zanjar definitivamente el asunto cuando fue preguntado por si el club modificaría su postura ante una oferta de otro equipo. "Es jugador del Atlético de Madrid. ¿Todavía no os habéis enterado?", respondió en un primer momento. Y concluyó con otra frase igual de contundente: "Es y será jugador del Atlético de Madrid".