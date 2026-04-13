La Prórroga de Estadio Deportivo 3x32: Muriqi, Betis, Sevilla, Oviedo, Champions...

Programa número treinta y dos de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con Óscar Murillo y Fernando Ruiz como invitamos. Un nuevo pinchazo del Betis, la primera victoria del Sevilla de Luis García Plaza, la racha goleadora de Muriqi, la salvación del Oviedo o la alineación de Simeone, protagonistas del programa.

Este programa es el número 126, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante la Eurocopa de 2024 en Alemania, la cual acabó ganando la selección española. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.