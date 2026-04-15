El Braga asume la realidad contra el Betis, pero lanza una advertencia: "Se abriría las puertas de Primera división"

Norberto Lopes, especialista en el rival verdiblanco, considera extremadamente complicado que el Braga elimine al Betis en La Cartuja, si bien señala a la "motivación especial' de Carlos Vicens como posible clave para la sorpresa

El Betis afronta este jueves una oportunidad única de hacer historia en el Viejo Continente con su primer pase a semifinales en la Europa League, pues recibe al Sporting Clube de Braga en La Cartuja con un marcador ventajoso al empatar a un tanto en una ida igualada en el Municipal de la localidad portuguesa.

Este marcador, el empaque de los verdiblancos y el ambiente que le espera en el estadio verdiblanco provoca que desde Braga no sean optimistas de cara al choque de vuelta de mañana y que señalen al Betis como claro favorito para la clasificación, sin cerrar, obviamente, la puerta a un golpe en la mesa con diversos argumentos como pilar.

En esta línea se expresa en ESTADIO Deportivo Norberto Lopes, periodista especialista en información del rival heliopolitano y que en ningún momento rehúye la realidad de un choque en el que considera al Betis superior y con más opciones de seguir adelante en la segunda competición continental.

El experto en el Sporting Braga no duda del favoritismo del Betis

"Va a ser un partido muy difícil para el Braga. Se ha podido ver que el Betis tiene un equipo excelente y buenos jugadores. Por eso ocupa el quinto puesto en la liga española y en estas eliminatorias, jugar el partido de vuelta en casa siempre es una ventaja y el Betis la tiene, sobre todo porque jugará en un estadio lleno", apunta el periodista de Jornal do Noticias, que considera la localía un factor fundamental que, entre otra razones, cuelga el cartel de favorito a los béticos.

"Creo que el Betis es favorito porque tiene la ventaja de jugar en casa y eso es muy importante en una eliminatoria europea, sobre todo después de haber conseguido un resultado positivo aquí. El Braga tiene que ser un equipo muy pragmático y eficaz para seguir adelante", señala en ED Norberto Lopes, que apunta qué Braga puede esperar el Betis mañana en La Cartuja y sus principales peligros.

"Braga es un equipo que suele hacer buenos partidos fuera de casa y tiene una enorme fuerza interior. Recuerdo que en la eliminatoria anterior, contra el Ferencváros, perdió fuera y realizó un partido memorable en casa, pasando así a cuartos de final", recuerda Lopes, que señala las mayores amenazas del conjunto luso de cara a la vuelta europea.

Avisa del principal peligro del Braga y de una posible baja muy importante

"En ataque, el Braga cuenta con un jugador excelente, Ricardo Horta, que es el máximo goleador de la historia del club y ha sido convocado recientemente para representar a la selección portuguesa, pudiendo incluso ir al Mundial. Es extremadamente peligroso", advierte el experto en el Braga, que lamenta que Carlos Vicens puede perder también para la vuelta a un futbolista determinante, su máximo realizador.

"El Braga tiene lesionado a Zalazar, un centrocampista uruguayo que ha marcado 22 goles esta temporada. No se sabe si se recuperará a tiempo. Si no juega, será una tarea mucho más difícil para el Braga", asegura Lopes, que, no obstante, esgrime un motivo interesante para que los portugueses se aferren a la posibilidad de asaltar La Cartuja y señala al entrenador.

Norberto Lopes señala al técnico del Braga como posible clave este jueves

"Una clave del partido puede ser partido Carlos Vicens, un entrenador español que conoce bien al Betis y afrontará este partido con una motivación especial. Si elimina al Betis, puede abrirse las puertas de la primera división española y ganar notoriedad. Si arma un equipo pragmático en defensa y rápido en el contraataque, el Braga puede eliminar al Betis, pero va a ser una tarea muy, muy difícil, porque ellos tienen mucha calidad", señaló el especialista en información de Braga, que considera complicado que el cuadro portugués trunque el sueño bético de seguir avanzado hacia su primer título europeo.